https://ria.ru/20221121/germaniya-1833199833.html

Вышедшие на митинг немцы потребовали от НАТО изменить подход к Украине

Вышедшие на митинг немцы потребовали от НАТО изменить подход к Украине - РИА Новости, 21.11.2022

Вышедшие на митинг немцы потребовали от НАТО изменить подход к Украине

В Лейпциге и других немецких городах продолжаются акции протеста в поддержку России, на которых местные жители называют Берлин марионеткой Вашингтона и... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:23

2022-11-21T20:23

2022-11-21T20:32

в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Лейпциге и других немецких городах продолжаются акции протеста в поддержку России, на которых местные жители называют Берлин марионеткой Вашингтона и призывают к пересмотру политики в отношении Украины, пишет Financial Times."Мы хотим, чтобы разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией", — сказала одна из участниц мероприятия в комментарии газете.Протестующие также заявили, что "ФРГ — это марионетка, служащая интересам США и НАТО" и призывали пересмотреть антироссийские санкции, так как они "обернулись катастрофическими последствиями" для них самих.Митинги в Восточной Германии проходят уже несколько недель каждый вечер понедельника. В репортаже отмечается, что подобные протесты, которые также проходят и в других странах Центральной и Восточной Европы, говорят о тенденции, вызывающей тревогу у политических лидеров.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833171430.html

https://ria.ru/20221121/problemy-1832977823.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, сша, нато