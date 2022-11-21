В Германии не исключили падения благосостояния до уровня 1970 года
Депутат от СвДП Хене: благосостояние Германии грозит опуститься до уровня 1970 года
Рождественская елка в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Благосостояние Германии может опуститься до уровня 1970 года из-за "полного провала" энергетической политики, считает глава парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП, входит в правительственную коалицию) в ландтаге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хеннинг Хёне.
"Благосостояние Германии грозит опуститься до уровня 1970 года. На фоне полного провала энергетического перехода, мы должны спросить себя, будет ли кто-нибудь по-прежнему производить здесь и продавать свою продукцию на международном рынке через десять лет? Мы должны ответить на этот вопрос", - сказал Хёне в интервью немецкой газете Welt.
Депутат призвал "осознать серьезность ситуации". По его словам, ряд компаний, от Lanxess до BASF, заявляют, что в настоящее время они готовы инвестировать куда угодно, только не в Германию. "Наш малый и средний бизнес также находится под давлением. Многие наблюдатели предупреждают, что вскоре наша страна может стать CO2-нейтральной, но бедной", - добавил политик.
По его мнению, из-за высокомерия и абсолютного самодовольства в Германии эти опасности игнорируются. "Мы оказались лишены всех источников энергии, кроме российского газа - и тот перекрыт. Ситуация в Северном Рейне-Вестфалии, самом энергоемком регионе Германии, особенно драматична в связи с ценами на энергоносители. Немецкая бизнес-модель находится под сильным давлением", - пояснил Хёне.
При этом он уточнил, что он не призывает приостановить энергетический переход, но хотел бы, чтобы в ФРГ временно использовали все доступные внутренние источники энергии.
"В настоящее время мы импортируем сланцевый газ из США и платим за него гораздо больше, чем если бы добывали его здесь. Мы также должны протянуть трубопроводы в страны Бенилюкса, чтобы мы могли получать газ оттуда. И мы не должны придерживаться любой ценой срока поэтапного отказа от бурого угля к 2030 году", - добавил Хёне. Он пояснил, что хотел бы, чтобы Германия оставалась промышленной страной и местом для производства. "Этот сигнал помог бы нам сохранить инвестиции", - считает депутат.