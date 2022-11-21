https://ria.ru/20221121/germaniya-1833075203.html

В Германии не исключили падения благосостояния до уровня 1970 года

В Германии не исключили падения благосостояния до уровня 1970 года - РИА Новости, 21.11.2022

В Германии не исключили падения благосостояния до уровня 1970 года

Благосостояние Германии может опуститься до уровня 1970 года из-за "полного провала" энергетической политики, считает глава парламентской группы Свободной... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:55

2022-11-21T13:55

2022-11-21T13:55

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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Благосостояние Германии может опуститься до уровня 1970 года из-за "полного провала" энергетической политики, считает глава парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП, входит в правительственную коалицию) в ландтаге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хеннинг Хёне."Благосостояние Германии грозит опуститься до уровня 1970 года. На фоне полного провала энергетического перехода, мы должны спросить себя, будет ли кто-нибудь по-прежнему производить здесь и продавать свою продукцию на международном рынке через десять лет? Мы должны ответить на этот вопрос", - сказал Хёне в интервью немецкой газете Welt.Депутат призвал "осознать серьезность ситуации". По его словам, ряд компаний, от Lanxess до BASF, заявляют, что в настоящее время они готовы инвестировать куда угодно, только не в Германию. "Наш малый и средний бизнес также находится под давлением. Многие наблюдатели предупреждают, что вскоре наша страна может стать CO2-нейтральной, но бедной", - добавил политик.По его мнению, из-за высокомерия и абсолютного самодовольства в Германии эти опасности игнорируются. "Мы оказались лишены всех источников энергии, кроме российского газа - и тот перекрыт. Ситуация в Северном Рейне-Вестфалии, самом энергоемком регионе Германии, особенно драматична в связи с ценами на энергоносители. Немецкая бизнес-модель находится под сильным давлением", - пояснил Хёне.При этом он уточнил, что он не призывает приостановить энергетический переход, но хотел бы, чтобы в ФРГ временно использовали все доступные внутренние источники энергии."В настоящее время мы импортируем сланцевый газ из США и платим за него гораздо больше, чем если бы добывали его здесь. Мы также должны протянуть трубопроводы в страны Бенилюкса, чтобы мы могли получать газ оттуда. И мы не должны придерживаться любой ценой срока поэтапного отказа от бурого угля к 2030 году", - добавил Хёне. Он пояснил, что хотел бы, чтобы Германия оставалась промышленной страной и местом для производства. "Этот сигнал помог бы нам сохранить инвестиции", - считает депутат.

https://ria.ru/20221121/frg-1833072390.html

https://ria.ru/20221119/garmaniya-1832738947.html

https://ria.ru/20221009/biznes-1822296259.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции