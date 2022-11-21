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В Иваново женщина и ребенок отравились угарным газом - РИА Новости, 21.11.2022
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В Иваново женщина и ребенок отравились угарным газом
В Иваново женщина и ребенок отравились угарным газом - РИА Новости, 21.11.2022
В Иваново женщина и ребенок отравились угарным газом
Прокуратура в Иваново начала проверку после гибели женщины и ее 10-летней дочери, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:39
2022-11-21T10:39
иваново
ивановская область
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Иваново начала проверку после гибели женщины и ее 10-летней дочери, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило ведомство."По предварительным данным, в одной из квартир дома 77А по улице Демьяна Бедного семья отравилась угарным газом. Погибли 44-летняя женщина и ее 10-летняя дочь", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в отношении управляющей компании и организации, обслуживающей внутридомовое газовое оборудование. Также на контроль взято уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, сообщение об инциденте поступило ночью в понедельник.
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иваново, ивановская область, происшествия, россия
Иваново, Ивановская область, Происшествия, Россия
10:39 21.11.2022
 
В Иваново женщина и ребенок отравились угарным газом

В Иваново женщина и ребенок отравились угарным газом, прокуратура начала проверку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Иваново начала проверку после гибели женщины и ее 10-летней дочери, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило ведомство.
"По предварительным данным, в одной из квартир дома 77А по улице Демьяна Бедного семья отравилась угарным газом. Погибли 44-летняя женщина и ее 10-летняя дочь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в отношении управляющей компании и организации, обслуживающей внутридомовое газовое оборудование. Также на контроль взято уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, сообщение об инциденте поступило ночью в понедельник.
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ИвановоИвановская областьПроисшествияРоссия
 
 
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