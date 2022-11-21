https://ria.ru/20221121/gaz-1833006659.html

В Иваново женщина и ребенок отравились угарным газом

В Иваново женщина и ребенок отравились угарным газом - РИА Новости, 21.11.2022

В Иваново женщина и ребенок отравились угарным газом

Прокуратура в Иваново начала проверку после гибели женщины и ее 10-летней дочери, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:39

2022-11-21T10:39

2022-11-21T10:39

иваново

ивановская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Иваново начала проверку после гибели женщины и ее 10-летней дочери, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщило ведомство."По предварительным данным, в одной из квартир дома 77А по улице Демьяна Бедного семья отравилась угарным газом. Погибли 44-летняя женщина и ее 10-летняя дочь", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в отношении управляющей компании и организации, обслуживающей внутридомовое газовое оборудование. Также на контроль взято уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, сообщение об инциденте поступило ночью в понедельник.

https://ria.ru/20221121/vzryv-1833000443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иваново, ивановская область, происшествия, россия