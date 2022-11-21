https://ria.ru/20221121/filippiny-1833084247.html

Камала Харрис пообещала Филиппинам защиту в случае агрессии

Камала Харрис пообещала Филиппинам защиту в случае агрессии - РИА Новости, 21.11.2022

Камала Харрис пообещала Филиппинам защиту в случае агрессии

Вице-президент США Камала Харрис пообещала президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, что в случае атаки против вооруженных сил или кораблей и самолетов... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:16

2022-11-21T14:16

2022-11-21T14:16

в мире

камала харрис

фердинанд маркос

филиппины

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575769614_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_4ee67cd800ede98020d784588462d0d7.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис пообещала президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, что в случае атаки против вооруженных сил или кораблей и самолетов его страны, американцы "выполнят обязательства по взаимной обороне", сообщил сайт филиппинского телеканала ABS-CBN."Мы должны вновь повторить, что стоим вместе с вами в обороне, в международных правилах и нормах в Южно-Китайском море", - приводит слова Харрис ABS-CBN."Когда мы думаем о том, что происходит в регионе, мы знаем, что есть так много возможностей для нас, чтобы укрепить наши отношения. Но наши отношения основаны на взаимной приверженности международным правилам и нормам и поддержке их всеми известными нам путями", - сказала она.США вовлекают Филиппины в противостояние с Китаем, с которым филиппинцы ведут спор о территориальной принадлежности группы островов в Южно-Китайском море. Кроме того, американские военные утверждают, что Китай может "занять" остров Тайвань в течение ближайших шести лет. Под предлогом попыток предотвращения этого Соединенные Штаты надеются использовать военные базы на Филиппинах.Маркос в свою очередь в беседе с Харрис отметил высокий уровень отношений двух стран."В экономическом смысле, в политическом смысле, обороне, безопасности, мы не можем вспомнить области, где бы мы не сотрудничали, взаимодействовали и получали хорошие результаты для обеих наших стран", - цитирует Маркоса ABS-CBN.Ранее Белый дом объявил, что США и Филиппины начинают переговоры о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое даст возможность поставлять американские ядерные реакторы филиппинцам.

https://ria.ru/20221114/ssha-1831310608.html

https://ria.ru/20221121/tramp-1832977299.html

филиппины

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камала харрис, фердинанд маркос, филиппины, сша, китай