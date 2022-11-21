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Камала Харрис пообещала Филиппинам защиту в случае агрессии - РИА Новости, 21.11.2022
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Камала Харрис пообещала Филиппинам защиту в случае агрессии
Камала Харрис пообещала Филиппинам защиту в случае агрессии - РИА Новости, 21.11.2022
Камала Харрис пообещала Филиппинам защиту в случае агрессии
Вице-президент США Камала Харрис пообещала президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, что в случае атаки против вооруженных сил или кораблей и самолетов... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:16
2022-11-21T14:16
в мире
камала харрис
фердинанд маркос
филиппины
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китай
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис пообещала президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, что в случае атаки против вооруженных сил или кораблей и самолетов его страны, американцы "выполнят обязательства по взаимной обороне", сообщил сайт филиппинского телеканала ABS-CBN."Мы должны вновь повторить, что стоим вместе с вами в обороне, в международных правилах и нормах в Южно-Китайском море", - приводит слова Харрис ABS-CBN."Когда мы думаем о том, что происходит в регионе, мы знаем, что есть так много возможностей для нас, чтобы укрепить наши отношения. Но наши отношения основаны на взаимной приверженности международным правилам и нормам и поддержке их всеми известными нам путями", - сказала она.США вовлекают Филиппины в противостояние с Китаем, с которым филиппинцы ведут спор о территориальной принадлежности группы островов в Южно-Китайском море. Кроме того, американские военные утверждают, что Китай может "занять" остров Тайвань в течение ближайших шести лет. Под предлогом попыток предотвращения этого Соединенные Штаты надеются использовать военные базы на Филиппинах.Маркос в свою очередь в беседе с Харрис отметил высокий уровень отношений двух стран."В экономическом смысле, в политическом смысле, обороне, безопасности, мы не можем вспомнить области, где бы мы не сотрудничали, взаимодействовали и получали хорошие результаты для обеих наших стран", - цитирует Маркоса ABS-CBN.Ранее Белый дом объявил, что США и Филиппины начинают переговоры о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое даст возможность поставлять американские ядерные реакторы филиппинцам.
https://ria.ru/20221114/ssha-1831310608.html
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в мире, камала харрис, фердинанд маркос, филиппины, сша, китай
В мире, Камала Харрис, Фердинанд Маркос, Филиппины, США, Китай
14:16 21.11.2022
 
Камала Харрис пообещала Филиппинам защиту в случае агрессии

Вице-президент США Харрис пообещала Филиппинам защиту в случае агрессии против этой страны

© AP Photo / Carolyn KasterВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис пообещала президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, что в случае атаки против вооруженных сил или кораблей и самолетов его страны, американцы "выполнят обязательства по взаимной обороне", сообщил сайт филиппинского телеканала ABS-CBN.
"Мы должны вновь повторить, что стоим вместе с вами в обороне, в международных правилах и нормах в Южно-Китайском море", - приводит слова Харрис ABS-CBN.
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"Когда мы думаем о том, что происходит в регионе, мы знаем, что есть так много возможностей для нас, чтобы укрепить наши отношения. Но наши отношения основаны на взаимной приверженности международным правилам и нормам и поддержке их всеми известными нам путями", - сказала она.
США вовлекают Филиппины в противостояние с Китаем, с которым филиппинцы ведут спор о территориальной принадлежности группы островов в Южно-Китайском море. Кроме того, американские военные утверждают, что Китай может "занять" остров Тайвань в течение ближайших шести лет. Под предлогом попыток предотвращения этого Соединенные Штаты надеются использовать военные базы на Филиппинах.
Маркос в свою очередь в беседе с Харрис отметил высокий уровень отношений двух стран.
"В экономическом смысле, в политическом смысле, обороне, безопасности, мы не можем вспомнить области, где бы мы не сотрудничали, взаимодействовали и получали хорошие результаты для обеих наших стран", - цитирует Маркоса ABS-CBN.
Ранее Белый дом объявил, что США и Филиппины начинают переговоры о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое даст возможность поставлять американские ядерные реакторы филиппинцам.
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В миреКамала ХаррисФердинанд МаркосФилиппиныСШАКитай
 
 
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