https://ria.ru/20221121/energetika-1833071976.html
Африка станет местом для развития атомной энергетики, заявил Лихачев
Африка станет местом для развития атомной энергетики, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.11.2022
Африка станет местом для развития атомной энергетики, заявил Лихачев
Африканский континент станет местом для развития глобальной атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:42
2022-11-21T13:42
2022-11-21T13:42
алексей лихачев
африка
сочи
франция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Африканский континент станет местом для развития глобальной атомной энергетики, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Выступая в понедельник в Сочи на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2022", Лихачев отметил, что ряд крупных стран пересмотрели свое отношение к атомной энергетике в условиях мирового энергетического кризиса."Япония через непростые процедуры, в том числе судебных решений, идет к перезагрузке своей энергетической системы. Амбициозные решения объявила Франция, объявила Великобритания. Даже Германия говорит сегодня уже открыто, устами членов кабинета (министров), о продлении действия уже де-юре закрытых атомных станций", - сказал Лихачев.Но не в этих странах видится основной интерес и основное пространство для развития глобальной атомной энергетики, добавил он."Это те страны, которые сейчас ощутили вкус и привлекательность глобального ядерного подхода, - Бангладеш, Турция, Венгрия, Египет и страны особенно африканского континента, которые "занесли ногу" для первого шага, образно говоря, заключили с нами межправсоглашения и рассматривают экономический и технологический облик тех атомных проектов, которые хотят реализовать в своей стране", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20221121/rosatom-1833007564.html
https://ria.ru/20221017/atomekspo-1824637426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, африка, сочи, франция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Алексей Лихачев, Африка, Сочи, Франция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Африка станет местом для развития атомной энергетики, заявил Лихачев
Лихачев заявил, что Африка станет местом для развития глобальной атомной энергетики