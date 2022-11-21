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Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии - РИА Новости, 21.11.2022
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Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии
Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии - РИА Новости, 21.11.2022
Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшее время помочь Молдавии с поставками электроэнергии и оказать ей финансовую поддержку из-за последствий... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:01
2022-11-21T19:01
эммануэль макрон
молдавия
газпром
франция
в мире
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшее время помочь Молдавии с поставками электроэнергии и оказать ей финансовую поддержку из-за последствий украинского конфликта.В понедельник в Париже проходит третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны будут обсуждать согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии."Молдавия столкнулась с прямыми последствиями войны на Украине... Наш моральный долг - помочь Молдавии в их преодолении", - сказал Макрон, выступая на конференции в поддержку Молдавии.По его словам, на Молдавии сказалось "давление со стороны России на поставки электроэнергии"."Газ и электричество сегодня являются важнейшими аспектами. Помимо принятых на сегодняшней конференции обязательств, мы должны в следующие недели и месяцы быть очень бдительными, чтобы помочь Молдавии с поставками энергии и адаптировать нашу финансовую поддержку стране к энергетическим реалиям Молдавии, которые будут меняться", - отметил французский лидер.Президент Молдавии Майя Санду в понедельник заявила, что страна столкнулась с острым энергетическим кризисом, поэтому без помощи властей граждане не смогут оплачивать коммунальные счета.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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эммануэль макрон, молдавия, газпром, франция, в мире
Эммануэль Макрон, Молдавия, Газпром, Франция, В мире
19:01 21.11.2022
 
Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии

Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии и оказать финансовую поддержку

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшее время помочь Молдавии с поставками электроэнергии и оказать ей финансовую поддержку из-за последствий украинского конфликта.
В понедельник в Париже проходит третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны будут обсуждать согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии.
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"Молдавия столкнулась с прямыми последствиями войны на Украине... Наш моральный долг - помочь Молдавии в их преодолении", - сказал Макрон, выступая на конференции в поддержку Молдавии.
По его словам, на Молдавии сказалось "давление со стороны России на поставки электроэнергии".
"Газ и электричество сегодня являются важнейшими аспектами. Помимо принятых на сегодняшней конференции обязательств, мы должны в следующие недели и месяцы быть очень бдительными, чтобы помочь Молдавии с поставками энергии и адаптировать нашу финансовую поддержку стране к энергетическим реалиям Молдавии, которые будут меняться", - отметил французский лидер.
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Президент Молдавии Майя Санду в понедельник заявила, что страна столкнулась с острым энергетическим кризисом, поэтому без помощи властей граждане не смогут оплачивать коммунальные счета.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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