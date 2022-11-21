https://ria.ru/20221121/elektroenergiya-1833179109.html

Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии

Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии - РИА Новости, 21.11.2022

Макрон пообещал Молдавии помочь с поставками электроэнергии

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшее время помочь Молдавии с поставками электроэнергии и оказать ей финансовую поддержку из-за последствий... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:01

2022-11-21T19:01

2022-11-21T19:01

эммануэль макрон

молдавия

газпром

франция

в мире

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшее время помочь Молдавии с поставками электроэнергии и оказать ей финансовую поддержку из-за последствий украинского конфликта.В понедельник в Париже проходит третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны будут обсуждать согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии."Молдавия столкнулась с прямыми последствиями войны на Украине... Наш моральный долг - помочь Молдавии в их преодолении", - сказал Макрон, выступая на конференции в поддержку Молдавии.По его словам, на Молдавии сказалось "давление со стороны России на поставки электроэнергии"."Газ и электричество сегодня являются важнейшими аспектами. Помимо принятых на сегодняшней конференции обязательств, мы должны в следующие недели и месяцы быть очень бдительными, чтобы помочь Молдавии с поставками энергии и адаптировать нашу финансовую поддержку стране к энергетическим реалиям Молдавии, которые будут меняться", - отметил французский лидер.Президент Молдавии Майя Санду в понедельник заявила, что страна столкнулась с острым энергетическим кризисом, поэтому без помощи властей граждане не смогут оплачивать коммунальные счета.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833158815.html

https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833129730.html

https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833064833.html

молдавия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эммануэль макрон, молдавия, газпром, франция, в мире