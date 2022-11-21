https://ria.ru/20221121/dvizhenie-1833188016.html
В Рязанской области создадут отделение движения детей и молодежи
В Рязанской области создадут отделение движения детей и молодежи - РИА Новости, 21.11.2022
В Рязанской области создадут отделение движения детей и молодежи
Отделение Общероссийского движения детей и молодежи создается в Рязанской области, губернатор Павел Малков провел первое заседание регионального... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:34
2022-11-21T19:34
2022-11-21T19:34
рязанская область
общество
павел малков
россия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Отделение Общероссийского движения детей и молодежи создается в Рязанской области, губернатор Павел Малков провел первое заседание регионального координационного совета, сообщила пресс-служба правительства области.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи. Участниками движения могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования."Двадцать первого ноября в Рязанской области состоялось первое заседание Регионального Координационного совета Общероссийского движения детей и молодежи. Его провел губернатор Павел Малков. В работе приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, руководители профильных региональных министерств и ведомств, молодежных общественных объединений", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Рязанской области действует 26 организаций, которые объединяют более 60 тысяч детей и подростков. В регионе проводятся для активистов обучающие семинары, сборы, профильные смены в оздоровительных лагерях. Для поощрения учащихся учрежден знак губернатора "Школьному активисту".По словам Малкова, в регионе накоплен богатый опыт успешной работы с молодежью на разных общественных площадках. Новая организация будет способствовать систематизации этой деятельности. "Для нас крайне важно, чтобы молодые люди были патриотами своей страны, с твердой гражданской позицией. Чтобы сами любили трудиться и уважали людей, которые трудятся, были неравнодушными к чужой беде, активно участвовали в общественной жизни. Мы возлагаем большие надежды на новое движение", – цитирует губернатора его пресс-служба.Уточняется, что на первом заседании регионального координационного совета участники обсудили вопросы создания регионального отделения движения, формирования местных и первичных отделений в районах области, а также состав делегации для участия в первом съезде движения, который пройдет в Москве в декабре.
https://ria.ru/20221111/kultura-1830771206.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, павел малков, россия, рязанская область
Рязанская область, Общество, Павел Малков, Россия, Рязанская область
В Рязанской области создадут отделение движения детей и молодежи
В Рязанской области создадут отделение Общероссийского движения детей и молодежи
РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости.
Отделение Общероссийского движения детей и молодежи создается в Рязанской области, губернатор Павел Малков провел первое заседание регионального координационного совета, сообщила пресс-служба
правительства области.
Президент России Владимир Путин
14 июля подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи. Участниками движения могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.
"Двадцать первого ноября в Рязанской области состоялось первое заседание Регионального Координационного совета Общероссийского движения детей и молодежи. Его провел губернатор Павел Малков. В работе приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, руководители профильных региональных министерств и ведомств, молодежных общественных объединений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Рязанской области действует 26 организаций, которые объединяют более 60 тысяч детей и подростков. В регионе проводятся для активистов обучающие семинары, сборы, профильные смены в оздоровительных лагерях. Для поощрения учащихся учрежден знак губернатора "Школьному активисту".
По словам Малкова, в регионе накоплен богатый опыт успешной работы с молодежью на разных общественных площадках. Новая организация будет способствовать систематизации этой деятельности. "Для нас крайне важно, чтобы молодые люди были патриотами своей страны, с твердой гражданской позицией. Чтобы сами любили трудиться и уважали людей, которые трудятся, были неравнодушными к чужой беде, активно участвовали в общественной жизни. Мы возлагаем большие надежды на новое движение", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Уточняется, что на первом заседании регионального координационного совета участники обсудили вопросы создания регионального отделения движения, формирования местных и первичных отделений в районах области, а также состав делегации для участия в первом съезде движения, который пройдет в Москве
в декабре.