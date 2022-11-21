https://ria.ru/20221121/dvizhenie-1833188016.html

В Рязанской области создадут отделение движения детей и молодежи

В Рязанской области создадут отделение движения детей и молодежи - РИА Новости, 21.11.2022

В Рязанской области создадут отделение движения детей и молодежи

Отделение Общероссийского движения детей и молодежи создается в Рязанской области, губернатор Павел Малков провел первое заседание регионального... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:34

2022-11-21T19:34

2022-11-21T19:34

рязанская область

общество

павел малков

россия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Отделение Общероссийского движения детей и молодежи создается в Рязанской области, губернатор Павел Малков провел первое заседание регионального координационного совета, сообщила пресс-служба правительства области.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи. Участниками движения могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования."Двадцать первого ноября в Рязанской области состоялось первое заседание Регионального Координационного совета Общероссийского движения детей и молодежи. Его провел губернатор Павел Малков. В работе приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, руководители профильных региональных министерств и ведомств, молодежных общественных объединений", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Рязанской области действует 26 организаций, которые объединяют более 60 тысяч детей и подростков. В регионе проводятся для активистов обучающие семинары, сборы, профильные смены в оздоровительных лагерях. Для поощрения учащихся учрежден знак губернатора "Школьному активисту".По словам Малкова, в регионе накоплен богатый опыт успешной работы с молодежью на разных общественных площадках. Новая организация будет способствовать систематизации этой деятельности. "Для нас крайне важно, чтобы молодые люди были патриотами своей страны, с твердой гражданской позицией. Чтобы сами любили трудиться и уважали людей, которые трудятся, были неравнодушными к чужой беде, активно участвовали в общественной жизни. Мы возлагаем большие надежды на новое движение", – цитирует губернатора его пресс-служба.Уточняется, что на первом заседании регионального координационного совета участники обсудили вопросы создания регионального отделения движения, формирования местных и первичных отделений в районах области, а также состав делегации для участия в первом съезде движения, который пройдет в Москве в декабре.

https://ria.ru/20221111/kultura-1830771206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, павел малков, россия, рязанская область