https://ria.ru/20221121/donbass-1833152761.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:21

2022-11-21T17:21

2022-11-21T17:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.38 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.40 мск выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.40 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины