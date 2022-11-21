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Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/donbass-1833152761.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:21
2022-11-21T17:21
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.38 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.40 мск выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.40 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Пантелеймоновка (Горловский район), Вооруженные силы Украины
17:21 21.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.38 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.40 мск выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 16.40 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 16:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаПантелеймоновка (Горловский район)Вооруженные силы Украины
 
 
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