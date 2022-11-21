https://ria.ru/20221121/donbass-1833006254.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:37

2022-11-21T10:37

2022-11-21T10:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

горловка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.57 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.06 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.14 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.15 по Кировскому и Петровскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221121/donbass-1832994071.html

донецк

ясиноватая

горловка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, горловка, донбасс, вооруженные силы украины