Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 13 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.57 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.06 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.14 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.15 по Кировскому и Петровскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.