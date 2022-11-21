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Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР

Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР - РИА Новости, 21.11.2022

Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что внедрение в республике системы электронного документооборота должно произойти... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:49

2022-11-21T14:49

2022-11-21T14:50

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что внедрение в республике системы электронного документооборота должно произойти быстрее, чем запланировано.Система электронного документооборота в республике включает единый портал органов власти, порталы госуслуг, нормативных правовых актов и "Открытое правительство", электронную систему мониторинга и оценки эффективности власти.Кроме того, правительство обсудило тему компенсационным выплат. По словам Пушилина, анализ отказов обратившимся за выплатами выявил ряд типичных причин, часть из которых устранится в готовящемся постановлении правительства.Пушилин добавил, что одной из тем стала защита и профилактика гриппа, ОРВИ и COVID-19 в республике. В ДНР развернуто 63 стационарных прививочных пункта, расположенных в учреждениях здравоохранения. Выездная вакцинация осуществляется 62 мобильными бригадами.

https://ria.ru/20221116/voda-1832039271.html

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Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика, россия