https://ria.ru/20221121/dokumentooborot-1833097045.html
Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР
Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР - РИА Новости, 21.11.2022
Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что внедрение в республике системы электронного документооборота должно произойти... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:49
2022-11-21T14:49
2022-11-21T14:50
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что внедрение в республике системы электронного документооборота должно произойти быстрее, чем запланировано.Система электронного документооборота в республике включает единый портал органов власти, порталы госуслуг, нормативных правовых актов и "Открытое правительство", электронную систему мониторинга и оценки эффективности власти.Кроме того, правительство обсудило тему компенсационным выплат. По словам Пушилина, анализ отказов обратившимся за выплатами выявил ряд типичных причин, часть из которых устранится в готовящемся постановлении правительства.Пушилин добавил, что одной из тем стала защита и профилактика гриппа, ОРВИ и COVID-19 в республике. В ДНР развернуто 63 стационарных прививочных пункта, расположенных в учреждениях здравоохранения. Выездная вакцинация осуществляется 62 мобильными бригадами.
https://ria.ru/20221116/voda-1832039271.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
14:49 21.11.2022 (обновлено: 14:50 21.11.2022)
Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: нужно оперативно внедрить электронный документооборот в республике