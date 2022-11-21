Рейтинг@Mail.ru
Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/dokumentooborot-1833097045.html
Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР
Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР - РИА Новости, 21.11.2022
Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что внедрение в республике системы электронного документооборота должно произойти... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:49
2022-11-21T14:50
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что внедрение в республике системы электронного документооборота должно произойти быстрее, чем запланировано.Система электронного документооборота в республике включает единый портал органов власти, порталы госуслуг, нормативных правовых актов и "Открытое правительство", электронную систему мониторинга и оценки эффективности власти.Кроме того, правительство обсудило тему компенсационным выплат. По словам Пушилина, анализ отказов обратившимся за выплатами выявил ряд типичных причин, часть из которых устранится в готовящемся постановлении правительства.Пушилин добавил, что одной из тем стала защита и профилактика гриппа, ОРВИ и COVID-19 в республике. В ДНР развернуто 63 стационарных прививочных пункта, расположенных в учреждениях здравоохранения. Выездная вакцинация осуществляется 62 мобильными бригадами.
https://ria.ru/20221116/voda-1832039271.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_851ff7dbdd02064d8e28544305ac8ddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
14:49 21.11.2022 (обновлено: 14:50 21.11.2022)
 
Пушилин призвал к оперативному введению электронного документооборота в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин: нужно оперативно внедрить электронный документооборот в республике

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВрио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что внедрение в республике системы электронного документооборота должно произойти быстрее, чем запланировано.
"По плану внедрение рассчитано на три года, но нам нужно сделать значительно быстрее с учетом опыта других регионов РФ, где система уже работает", - написал он в своем Telegram-канале.
Система электронного документооборота в республике включает единый портал органов власти, порталы госуслуг, нормативных правовых актов и "Открытое правительство", электронную систему мониторинга и оценки эффективности власти.
Кроме того, правительство обсудило тему компенсационным выплат. По словам Пушилина, анализ отказов обратившимся за выплатами выявил ряд типичных причин, часть из которых устранится в готовящемся постановлении правительства.
Пушилин добавил, что одной из тем стала защита и профилактика гриппа, ОРВИ и COVID-19 в республике. В ДНР развернуто 63 стационарных прививочных пункта, расположенных в учреждениях здравоохранения. Выездная вакцинация осуществляется 62 мобильными бригадами.
Река Дон - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 18:51
Пушилин заявил о строительстве водовода из реки Дон для снабжения ДНР водой
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала