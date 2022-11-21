https://ria.ru/20221121/dnr-1833031017.html

В ДНР с февраля погибли 513 мирных жителя

В ДНР с февраля погибли 513 мирных жителя - РИА Новости, 21.11.2022

В ДНР с февраля погибли 513 мирных жителя

В Донецкой Народной Республике за 277 дней эскалации погибли 513 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:56

2022-11-21T11:56

2022-11-21T11:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 277 дней эскалации погибли 513 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 277 дней эскалации погибли 513 гражданских лиц, в том числе 25 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 3766 человек, в том числе 234 ребенка.Кроме того, повреждения получили 8469 жилых домов, 1968 объектов гражданской инфраструктуры и 896 транспортных средств."За 277 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 12505 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 12174. Всего противником выпущено 84612 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 111 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11300 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 13588 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20221121/yasinovataya-1833025449.html

https://ria.ru/20221121/donbass-1833001172.html

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донецкая народная республика, сцкк