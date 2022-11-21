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В ДНР с февраля погибли 513 мирных жителя - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/dnr-1833031017.html
В ДНР с февраля погибли 513 мирных жителя
В ДНР с февраля погибли 513 мирных жителя - РИА Новости, 21.11.2022
В ДНР с февраля погибли 513 мирных жителя
В Донецкой Народной Республике за 277 дней эскалации погибли 513 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:56
2022-11-21T11:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 277 дней эскалации погибли 513 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 277 дней эскалации погибли 513 гражданских лиц, в том числе 25 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 3766 человек, в том числе 234 ребенка.Кроме того, повреждения получили 8469 жилых домов, 1968 объектов гражданской инфраструктуры и 896 транспортных средств."За 277 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 12505 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 12174. Всего противником выпущено 84612 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 111 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11300 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 13588 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20221121/yasinovataya-1833025449.html
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донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК
11:56 21.11.2022
 
В ДНР с февраля погибли 513 мирных жителя

СЦККК: в ДНР за 277 дней эскалации погибли 513 гражданских

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 277 дней эскалации погибли 513 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За 277 дней эскалации погибли 513 гражданских лиц, в том числе 25 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Кроме того, повреждения получили 8469 жилых домов, 1968 объектов гражданской инфраструктуры и 896 транспортных средств.
"За 277 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 12505 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 12174. Всего противником выпущено 84612 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 111 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11300 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 13588 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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