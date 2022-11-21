https://ria.ru/20221121/dgtu-1832471923.html

В России создают бетоны нового поколения с использованием отходов

В России создают бетоны нового поколения с использованием отходов - РИА Новости, 21.11.2022

В России создают бетоны нового поколения с использованием отходов

Комплекс решений, некоторые из которых способны повысить прочность и другие характеристики бетона в среднем на 30%, создали ученые ДГТУ. По их словам,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T05:00

2022-11-21T05:00

2022-11-21T05:00

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комплекс решений, некоторые из которых способны повысить прочность и другие характеристики бетона в среднем на 30%, создали ученые ДГТУ. По их словам, применение новых разработок не только повысит качество и экономичность строительства, но и значительно снизит экологическую нагрузку в агропромышленных регионах. Статьи опубликованы в ведущих научных журналах.Сегодня во всем мире, по словам специалистов, идет активный поиск новых составов строительных смесей, в том числе с использованием отходов различного происхождения.Один из наиболее опасных типов загрязнения, характерный для множества регионов мира, – загрязнение сельскохозяйственными отходами. Команда специалистов Донского государственного технического университета предложила ряд новых идей по их использованию в строительстве в качестве добавок для бетона.По словам ученых, такой подход позволит не только снизить экологическую нагрузку, но и существенно повысит долговечность и другие характеристики бетонных конструкций.Перспективный способ применения отходов агрохозяйства – внедрение в структуру бетона растительных волокон. По словам ученых, такое решение позволяет повысить стойкость бетона к сжатию на 22%, на осевое сжатие – на 27%, на растяжение – на 33%.Ученые ДГТУ показали, что прочность бетона, содержащего 5% биоугля из рисовой соломы, увеличивается на 5%, при этом предельные деформации растяжения снижаются на 14%, а предельные деформации сжатия – на 8%. Как объяснили создатели, такой бетон требует специальной электромагнитной активации на стадии производства смеси. Установка для этой процедуры – разработка ДГТУ.Также специалисты университета нашли новый способ улучшения характеристик самого дешевого и объемного компонента бетонной смеси – инертного заполнителя. Предложенные специалистами добавки из природного бишофита, по их словам, позволяют улучшить показатели бетона по прочности и другим эксплуатационным характеристикам в среднем на 30%.Кроме того, специалисты ДГТУ создали нейросетевой инструмент, моделирующий свойства дисперсно-армированных бетонов. По словам создателей, эта система позволяет с высокой точностью проектировать бетоны для различных задач без проведения специальных экспериментов. Такое решение, по словам ученых, снижает риск человеческого фактора, а также минимизирует затраты на квалифицированных специалистов.В настоящее время научный коллектив совместно с индустриальными партнерами готовит разработки к промышленной реализации, а также продолжает разработку новых перспективных составов строительных смесей.

https://ria.ru/20220621/dgtu-1796808375.html

https://ria.ru/20210830/dgtu-1747511108.html

https://ria.ru/20210217/beton-1597783566.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, донской государственный технический университет, бетон, строительство, ростов-на-дону