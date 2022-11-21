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В России создают бетоны нового поколения с использованием отходов - РИА Новости, 21.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221121/dgtu-1832471923.html
В России создают бетоны нового поколения с использованием отходов
В России создают бетоны нового поколения с использованием отходов - РИА Новости, 21.11.2022
В России создают бетоны нового поколения с использованием отходов
Комплекс решений, некоторые из которых способны повысить прочность и другие характеристики бетона в среднем на 30%, создали ученые ДГТУ. По их словам,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T05:00
2022-11-21T05:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
донской государственный технический университет
бетон
строительство
ростов-на-дону
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комплекс решений, некоторые из которых способны повысить прочность и другие характеристики бетона в среднем на 30%, создали ученые ДГТУ. По их словам, применение новых разработок не только повысит качество и экономичность строительства, но и значительно снизит экологическую нагрузку в агропромышленных регионах. Статьи опубликованы в ведущих научных журналах.Сегодня во всем мире, по словам специалистов, идет активный поиск новых составов строительных смесей, в том числе с использованием отходов различного происхождения.Один из наиболее опасных типов загрязнения, характерный для множества регионов мира, – загрязнение сельскохозяйственными отходами. Команда специалистов Донского государственного технического университета предложила ряд новых идей по их использованию в строительстве в качестве добавок для бетона.По словам ученых, такой подход позволит не только снизить экологическую нагрузку, но и существенно повысит долговечность и другие характеристики бетонных конструкций.Перспективный способ применения отходов агрохозяйства – внедрение в структуру бетона растительных волокон. По словам ученых, такое решение позволяет повысить стойкость бетона к сжатию на 22%, на осевое сжатие – на 27%, на растяжение – на 33%.Ученые ДГТУ показали, что прочность бетона, содержащего 5% биоугля из рисовой соломы, увеличивается на 5%, при этом предельные деформации растяжения снижаются на 14%, а предельные деформации сжатия – на 8%. Как объяснили создатели, такой бетон требует специальной электромагнитной активации на стадии производства смеси. Установка для этой процедуры – разработка ДГТУ.Также специалисты университета нашли новый способ улучшения характеристик самого дешевого и объемного компонента бетонной смеси – инертного заполнителя. Предложенные специалистами добавки из природного бишофита, по их словам, позволяют улучшить показатели бетона по прочности и другим эксплуатационным характеристикам в среднем на 30%.Кроме того, специалисты ДГТУ создали нейросетевой инструмент, моделирующий свойства дисперсно-армированных бетонов. По словам создателей, эта система позволяет с высокой точностью проектировать бетоны для различных задач без проведения специальных экспериментов. Такое решение, по словам ученых, снижает риск человеческого фактора, а также минимизирует затраты на квалифицированных специалистов.В настоящее время научный коллектив совместно с индустриальными партнерами готовит разработки к промышленной реализации, а также продолжает разработку новых перспективных составов строительных смесей.
https://ria.ru/20220621/dgtu-1796808375.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, донской государственный технический университет, бетон, строительство, ростов-на-дону
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Донской государственный технический университет, Бетон, Строительство, Ростов-на-Дону
05:00 21.11.2022
 

В России создают бетоны нового поколения с использованием отходов

© РИА Новости / Максим БогодвидПроизводство плит пустотного настила на заводе
Производство плит пустотного настила на заводе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комплекс решений, некоторые из которых способны повысить прочность и другие характеристики бетона в среднем на 30%, создали ученые ДГТУ. По их словам, применение новых разработок не только повысит качество и экономичность строительства, но и значительно снизит экологическую нагрузку в агропромышленных регионах. Статьи опубликованы в ведущих научных журналах.
Сегодня во всем мире, по словам специалистов, идет активный поиск новых составов строительных смесей, в том числе с использованием отходов различного происхождения.
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21 июня, 09:00Наука
В России придумали, как улучшить качество бетона с помощью жженой соломы
Один из наиболее опасных типов загрязнения, характерный для множества регионов мира, – загрязнение сельскохозяйственными отходами. Команда специалистов Донского государственного технического университета предложила ряд новых идей по их использованию в строительстве в качестве добавок для бетона.
По словам ученых, такой подход позволит не только снизить экологическую нагрузку, но и существенно повысит долговечность и другие характеристики бетонных конструкций.
"Наши разработки выгодны не только с экологической, но и с экономической точки зрения, так как повышают качество построек и снижают стоимость производства смеси. Наши бетоны будут востребованы, в первую очередь, в индивидуальном и коттеджном домостроении", – рассказал и.о. заведующего кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений" Сергей Стельмах.
Перспективный способ применения отходов агрохозяйства – внедрение в структуру бетона растительных волокон. По словам ученых, такое решение позволяет повысить стойкость бетона к сжатию на 22%, на осевое сжатие – на 27%, на растяжение – на 33%.
Ученые ДГТУ показали, что прочность бетона, содержащего 5% биоугля из рисовой соломы, увеличивается на 5%, при этом предельные деформации растяжения снижаются на 14%, а предельные деформации сжатия – на 8%. Как объяснили создатели, такой бетон требует специальной электромагнитной активации на стадии производства смеси. Установка для этой процедуры – разработка ДГТУ.
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Также специалисты университета нашли новый способ улучшения характеристик самого дешевого и объемного компонента бетонной смеси – инертного заполнителя. Предложенные специалистами добавки из природного бишофита, по их словам, позволяют улучшить показатели бетона по прочности и другим эксплуатационным характеристикам в среднем на 30%.
Кроме того, специалисты ДГТУ создали нейросетевой инструмент, моделирующий свойства дисперсно-армированных бетонов. По словам создателей, эта система позволяет с высокой точностью проектировать бетоны для различных задач без проведения специальных экспериментов. Такое решение, по словам ученых, снижает риск человеческого фактора, а также минимизирует затраты на квалифицированных специалистов.
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В настоящее время научный коллектив совместно с индустриальными партнерами готовит разработки к промышленной реализации, а также продолжает разработку новых перспективных составов строительных смесей.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияДонской государственный технический университетБетонСтроительствоРостов-на-Дону
 
 
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