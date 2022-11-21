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Почти 11000 деревьев и кустарников высадили около поликлиник в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221121/derevya-1833070498.html
Почти 11000 деревьев и кустарников высадили около поликлиник в Москве
Почти 11000 деревьев и кустарников высадили около поликлиник в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
Почти 11000 деревьев и кустарников высадили около поликлиник в Москве
Почти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили при благоустройстве территорий поликлиник в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:42
2022-11-21T13:42
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили при благоустройстве территорий поликлиник в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. В этом году при обновлении территорий 66 поликлиник, прошедших капремонт, высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, около 15 тысяч цветов. Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород деревьев и кустарников предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что высадили около детских поликлиник почти 630 деревьев и около 4 тысяч кустарников, около взрослых поликлиник 520 деревьев и около 5,7 тысячи кустарников, около поликлиник смешанного типа 14 деревьев и 66 кустарников. Возраст деревьев составляет 2-5 лет, высота от 0,8 до 3 метров. В основном это – липы, клены, рябины, вязы и декоративные плодовые деревья. Среди кустарников – боярышник, кизильник, сирень, ирга.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
13:42 21.11.2022
 

Почти 11000 деревьев и кустарников высадили около поликлиник в Москве

© Telegram/Городское хозяйство МосквыПочти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили при благоустройстве территорий поликлиник в Москве
Почти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили при благоустройстве территорий поликлиник в Москве
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Почти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили при благоустройстве территорий поликлиник в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили при благоустройстве территорий поликлиник в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. В этом году при обновлении территорий 66 поликлиник, прошедших капремонт, высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, около 15 тысяч цветов. Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород деревьев и кустарников предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что высадили около детских поликлиник почти 630 деревьев и около 4 тысяч кустарников, около взрослых поликлиник 520 деревьев и около 5,7 тысячи кустарников, около поликлиник смешанного типа 14 деревьев и 66 кустарников. Возраст деревьев составляет 2-5 лет, высота от 0,8 до 3 метров. В основном это – липы, клены, рябины, вязы и декоративные плодовые деревья. Среди кустарников – боярышник, кизильник, сирень, ирга.
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