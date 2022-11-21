https://ria.ru/20221121/derevya-1833070498.html

Почти 11000 деревьев и кустарников высадили около поликлиник в Москве

Почти 11000 деревьев и кустарников высадили около поликлиник в Москве - РИА Новости, 21.11.2022

Почти 11000 деревьев и кустарников высадили около поликлиник в Москве

Почти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили при благоустройстве территорий поликлиник в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:42

2022-11-21T13:42

2022-11-21T13:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили при благоустройстве территорий поликлиник в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. В этом году при обновлении территорий 66 поликлиник, прошедших капремонт, высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, около 15 тысяч цветов. Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород деревьев и кустарников предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что высадили около детских поликлиник почти 630 деревьев и около 4 тысяч кустарников, около взрослых поликлиник 520 деревьев и около 5,7 тысячи кустарников, около поликлиник смешанного типа 14 деревьев и 66 кустарников. Возраст деревьев составляет 2-5 лет, высота от 0,8 до 3 метров. В основном это – липы, клены, рябины, вязы и декоративные плодовые деревья. Среди кустарников – боярышник, кизильник, сирень, ирга.

https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы