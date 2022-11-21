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Британия наградит медалями участников первых ядерных испытаний - РИА Новости, 21.11.2022
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Британия наградит медалями участников первых ядерных испытаний
Британия наградит медалями участников первых ядерных испытаний - РИА Новости, 21.11.2022
Британия наградит медалями участников первых ядерных испытаний
Власти Великобритании учредили медаль для участников первых ядерных испытаний, которые послужили основой для создания сил ядерного сдерживания страны, сообщает... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:54
2022-11-21T16:54
в мире
риши сунак
бен уоллес
великобритания
австралия
новая зеландия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Великобритании учредили медаль для участников первых ядерных испытаний, которые послужили основой для создания сил ядерного сдерживания страны, сообщает британское правительство."Премьер-министр объявляет об (учреждении) новой медали, чтобы почтить службу ветеранов ядерных испытаний Британии на "плутониевую годовщину"… Новая медаль почтит значительный вклад ветеранов и гражданского персонала из стран Содружества, которые участвовали в программе ядерных испытаний", - сказано в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.Учреждение медали приурочено к 70-летию начала проведения ядерных испытаний, первое из которых известно как операция "Ураган". Программа ядерных испытаний превратила Великобританию в третью ядерную державу в мире и послужила основой для создания сил ядерного сдерживания, говорится в релизе.Медалью будут награждены 22 тысячи человек, в том числе посмертно. Среди них не только британцы, но и бывшие военнослужащие и гражданские из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Кирибати. Награду получат все лица, служившие под командованием Британии, включая партнеров из стран Содружества и Тихоокеанского региона, которые участвовали или присутствовали на британских или американских ядерных испытаниях с 1952 по 1967 год. В список также входят все ученые и местные сотрудники.В понедельник премьер-министр Британии Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес и замминистра обороны по делам ветеранов Джонни Мерсер почтят память участников ядерной программы в Национальном мемориальном дендрарии в британском графстве Стаффордшир, который считается местом памяти британцев, погибших при исполнении долга.Основой британских ядерных сил являются подводные лодки, оснащенными баллистическими ракетами. По заявлению британского правительства, подлодки могут нанести удар по любой точке мира в течение 15 минут. Британия располагает более 220 ядерными боеголовками, эксплуатация системы Trident обходится налогоплательщикам в 2 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно.
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в мире, риши сунак, бен уоллес, великобритания, австралия, новая зеландия
В мире, Риши Сунак, Бен Уоллес, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия
16:54 21.11.2022
 
Британия наградит медалями участников первых ядерных испытаний

Власти Великобритании учредили медаль для участников первых ядерных испытаний

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Великобритании учредили медаль для участников первых ядерных испытаний, которые послужили основой для создания сил ядерного сдерживания страны, сообщает британское правительство.
"Премьер-министр объявляет об (учреждении) новой медали, чтобы почтить службу ветеранов ядерных испытаний Британии на "плутониевую годовщину"… Новая медаль почтит значительный вклад ветеранов и гражданского персонала из стран Содружества, которые участвовали в программе ядерных испытаний", - сказано в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
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Учреждение медали приурочено к 70-летию начала проведения ядерных испытаний, первое из которых известно как операция "Ураган". Программа ядерных испытаний превратила Великобританию в третью ядерную державу в мире и послужила основой для создания сил ядерного сдерживания, говорится в релизе.
Медалью будут награждены 22 тысячи человек, в том числе посмертно. Среди них не только британцы, но и бывшие военнослужащие и гражданские из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Кирибати. Награду получат все лица, служившие под командованием Британии, включая партнеров из стран Содружества и Тихоокеанского региона, которые участвовали или присутствовали на британских или американских ядерных испытаниях с 1952 по 1967 год. В список также входят все ученые и местные сотрудники.
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В понедельник премьер-министр Британии Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес и замминистра обороны по делам ветеранов Джонни Мерсер почтят память участников ядерной программы в Национальном мемориальном дендрарии в британском графстве Стаффордшир, который считается местом памяти британцев, погибших при исполнении долга.
Основой британских ядерных сил являются подводные лодки, оснащенными баллистическими ракетами. По заявлению британского правительства, подлодки могут нанести удар по любой точке мира в течение 15 минут. Британия располагает более 220 ядерными боеголовками, эксплуатация системы Trident обходится налогоплательщикам в 2 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно.
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В миреРиши СунакБен УоллесВеликобританияАвстралияНовая Зеландия
 
 
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