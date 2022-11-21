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Великобритания не будет ослаблять правила иммиграции - РИА Новости, 21.11.2022
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Великобритания не будет ослаблять правила иммиграции
Великобритания не будет ослаблять правила иммиграции - РИА Новости, 21.11.2022
Великобритания не будет ослаблять правила иммиграции
Замминистра Великобритании по вопросам миграции Роберт Дженрик заявил, что Великобритания не ослабит миграционные правила для преодоления нехватки рабочей силы. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:35
2022-11-21T15:36
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замминистра Великобритании по вопросам миграции Роберт Дженрик заявил, что Великобритания не ослабит миграционные правила для преодоления нехватки рабочей силы."Я не согласен с этим (с мнением Конфедерации британской промышленности о необходимости увеличить число мигрантов). Мы, очевидно, прислушиваемся к бизнес-сообществу, и мы знаем о нехватке определенных специалистов… Но в целом наша цель состоит в снижении миграционного притока. Мы считаем, что этого хочет британская общественность. Это было одной из движущих сил при голосовании за выход из Европейского союза в 2016 году", - сказал Дженрик в эфире телеканала Sky News.Он также посоветовал руководителям предприятий принимать на работу британцев, которых впоследствии можно обучить необходимым навыкам.В Великобритании на протяжение долгого времени во многих сферах наблюдаются проблемы нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса.На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.
https://ria.ru/20221119/britaniya-1832783976.html
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в мире, великобритания, евросоюз
В мире, Великобритания, Евросоюз
15:35 21.11.2022 (обновлено: 15:36 21.11.2022)
 
Великобритания не будет ослаблять правила иммиграции

В правительстве Британии заявили, что не будут ослаблять правила иммиграции

© AP Photo / Matt DunhamЛондон, столица Великобритании
Лондон, столица Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Лондон, столица Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замминистра Великобритании по вопросам миграции Роберт Дженрик заявил, что Великобритания не ослабит миграционные правила для преодоления нехватки рабочей силы.
"Я не согласен с этим (с мнением Конфедерации британской промышленности о необходимости увеличить число мигрантов). Мы, очевидно, прислушиваемся к бизнес-сообществу, и мы знаем о нехватке определенных специалистов… Но в целом наша цель состоит в снижении миграционного притока. Мы считаем, что этого хочет британская общественность. Это было одной из движущих сил при голосовании за выход из Европейского союза в 2016 году", - сказал Дженрик в эфире телеканала Sky News.
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Он также посоветовал руководителям предприятий принимать на работу британцев, которых впоследствии можно обучить необходимым навыкам.
В Великобритании на протяжение долгого времени во многих сферах наблюдаются проблемы нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.
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