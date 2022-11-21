https://ria.ru/20221121/bpla-1833153393.html

На базе в Японии начали использовать американские БПЛА MQ-9 Reaper

На базе в Японии начали использовать американские БПЛА MQ-9 Reaper - РИА Новости, 21.11.2022

На базе в Японии начали использовать американские БПЛА MQ-9 Reaper

На базе Каноя морских сил самообороны в префектуре Кагосима на юго-западе Японии начали использовать модульные разведывательно-ударные американские беспилотники РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:26

2022-11-21T17:26

2022-11-21T17:26

в мире

япония

кагосима (префектура)

восточно-китайское море

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/38/1555533898_31:0:3467:1933_1920x0_80_0_0_db46b19a8b37aba29adcaf1e1d4224bd.jpg

ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. На базе Каноя морских сил самообороны в префектуре Кагосима на юго-западе Японии начали использовать модульные разведывательно-ударные американские беспилотники MQ-9 Reaper, сообщило агентство Киодо.Всего на базе размещено восемь таких беспилотников. Длина аппарата 11 метров, размах крыльев 20 метров. Максимальная высота 15 тысяч метров, время в полете до 32 часов. Дальность полета разведывательно-ударного американского беспилотника MQ-9 Reaper составляет 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.В основном, они будут использоваться над Восточно-Китайским морем. Как ожидается, это позволит расширить возможности японских сил самообороны по отслеживанию китайских кораблей, активность которых вызывает беспокойство у Японии.Для обслуживания беспилотников потребуется работа 150-200 человек. Во время взлета и посадки беспилотником будет управлять пилот на базе, а во время самого полета управление будет вестись через спутник из США. Наличие восьми аппаратов позволит вести патрулирование в круглосуточном режиме без перебоев.Беспилотники не будут оснащаться вооружениями. Согласно договору, заключенному между американскими и японскими военными, их использование рассчитано на один год и продлеваться не будет. В следующем ноябре их эксплуатация прекратится.Ранее сообщалось, что для его обслуживания в городе Каноя неподалеку от базы разместятся 50 американских специалистов.

https://ria.ru/20221121/ispytanie-1833057307.html

https://ria.ru/20221121/yaponiya-1832979391.html

япония

кагосима (префектура)

восточно-китайское море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, кагосима (префектура), восточно-китайское море, сша