https://ria.ru/20221121/bpla-1833153393.html
На базе в Японии начали использовать американские БПЛА MQ-9 Reaper
На базе в Японии начали использовать американские БПЛА MQ-9 Reaper - РИА Новости, 21.11.2022
На базе в Японии начали использовать американские БПЛА MQ-9 Reaper
На базе Каноя морских сил самообороны в префектуре Кагосима на юго-западе Японии начали использовать модульные разведывательно-ударные американские беспилотники РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:26
2022-11-21T17:26
2022-11-21T17:26
в мире
япония
кагосима (префектура)
восточно-китайское море
сша
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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. На базе Каноя морских сил самообороны в префектуре Кагосима на юго-западе Японии начали использовать модульные разведывательно-ударные американские беспилотники MQ-9 Reaper, сообщило агентство Киодо.Всего на базе размещено восемь таких беспилотников. Длина аппарата 11 метров, размах крыльев 20 метров. Максимальная высота 15 тысяч метров, время в полете до 32 часов. Дальность полета разведывательно-ударного американского беспилотника MQ-9 Reaper составляет 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.В основном, они будут использоваться над Восточно-Китайским морем. Как ожидается, это позволит расширить возможности японских сил самообороны по отслеживанию китайских кораблей, активность которых вызывает беспокойство у Японии.Для обслуживания беспилотников потребуется работа 150-200 человек. Во время взлета и посадки беспилотником будет управлять пилот на базе, а во время самого полета управление будет вестись через спутник из США. Наличие восьми аппаратов позволит вести патрулирование в круглосуточном режиме без перебоев.Беспилотники не будут оснащаться вооружениями. Согласно договору, заключенному между американскими и японскими военными, их использование рассчитано на один год и продлеваться не будет. В следующем ноябре их эксплуатация прекратится.Ранее сообщалось, что для его обслуживания в городе Каноя неподалеку от базы разместятся 50 американских специалистов.
https://ria.ru/20221121/ispytanie-1833057307.html
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япония
кагосима (префектура)
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в мире, япония, кагосима (префектура), восточно-китайское море, сша
В мире, Япония, Кагосима (префектура), Восточно-Китайское море, США
На базе в Японии начали использовать американские БПЛА MQ-9 Reaper
На японской базе Каноя в Кагосиме начали использовать американские БПЛА MQ-9 Reaper
ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. На базе Каноя морских сил самообороны в префектуре Кагосима на юго-западе Японии начали использовать модульные разведывательно-ударные американские беспилотники MQ-9 Reaper, сообщило агентство Киодо.
Всего на базе размещено восемь таких беспилотников. Длина аппарата 11 метров, размах крыльев 20 метров. Максимальная высота 15 тысяч метров, время в полете до 32 часов. Дальность полета разведывательно-ударного американского беспилотника MQ-9 Reaper составляет 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.
В основном, они будут использоваться над Восточно-Китайским морем
. Как ожидается, это позволит расширить возможности японских сил самообороны по отслеживанию китайских кораблей, активность которых вызывает беспокойство у Японии.
Для обслуживания беспилотников потребуется работа 150-200 человек. Во время взлета и посадки беспилотником будет управлять пилот на базе, а во время самого полета управление будет вестись через спутник из США
. Наличие восьми аппаратов позволит вести патрулирование в круглосуточном режиме без перебоев.
Беспилотники не будут оснащаться вооружениями. Согласно договору, заключенному между американскими и японскими военными, их использование рассчитано на один год и продлеваться не будет. В следующем ноябре их эксплуатация прекратится.
Ранее сообщалось, что для его обслуживания в городе Каноя неподалеку от базы разместятся 50 американских специалистов.