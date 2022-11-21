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Бочкарев: на станции "Каширская" БКЛ завершен монтаж исторических панно - РИА Новости, 21.11.2022
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Бочкарев: на станции "Каширская" БКЛ завершен монтаж исторических панно
Бочкарев: на станции "Каширская" БКЛ завершен монтаж исторических панно - РИА Новости, 21.11.2022
Бочкарев: на станции "Каширская" БКЛ завершен монтаж исторических панно
Монтаж отреставрированных исторических панно на тему "Жизнь страны" завершен на платформенном участке станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ)... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:37
2022-11-21T11:37
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Недвижимость. Монтаж отреставрированных исторических панно на тему "Жизнь страны" завершен на платформенном участке станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Смонтированы восемь панно – по четыре в двух платформенных залах. Композиции "Линия электропередач", "Планеты и спутник", "Дома и метрополитен", "Гидроэлектростанция" расположены зеркально друг к другу, размер каждого панно – 4,2 на 1,2 метра", – сказал Бочкарев, слова которого цитирует интернет портал стройкомплекса Москвы.Он напомнил, что декоративные панно-барельефы из листового алюминиевого сплава были созданы скульптором Зоей Ветровой в 1969 году – к открытию станции "Каширская" Каховской линии метро, которую впоследствии решили реконструировать и включить в состав БКЛ."Реконструкция "Каширской" подразумевает сохранение исторического облика станции. Декоративные панно прошли реставрацию, при которой максимально сохранена их аутентичность. Ранее была полностью обновлена отделка платформенного участка – он облицован гранитом и мрамором", – сказал Бочкарев.Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров. Технический пуск всей линии планируется провести до конца 2022 года.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
11:37 21.11.2022
 

Бочкарев: на станции "Каширская" БКЛ завершен монтаж исторических панно

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Недвижимость. Монтаж отреставрированных исторических панно на тему "Жизнь страны" завершен на платформенном участке станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Смонтированы восемь панно – по четыре в двух платформенных залах. Композиции "Линия электропередач", "Планеты и спутник", "Дома и метрополитен", "Гидроэлектростанция" расположены зеркально друг к другу, размер каждого панно – 4,2 на 1,2 метра", – сказал Бочкарев, слова которого цитирует интернет портал стройкомплекса Москвы.
Станция метро Варшавская. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 15:38В России
Бочкарев: панно на "Варшавской" – не только красиво
Он напомнил, что декоративные панно-барельефы из листового алюминиевого сплава были созданы скульптором Зоей Ветровой в 1969 году – к открытию станции "Каширская" Каховской линии метро, которую впоследствии решили реконструировать и включить в состав БКЛ.
"Реконструкция "Каширской" подразумевает сохранение исторического облика станции. Декоративные панно прошли реставрацию, при которой максимально сохранена их аутентичность. Ранее была полностью обновлена отделка платформенного участка – он облицован гранитом и мрамором", – сказал Бочкарев.
Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров. Технический пуск всей линии планируется провести до конца 2022 года.
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
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