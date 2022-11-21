https://ria.ru/20221121/bochkarev-1833024130.html

Бочкарев: на станции "Каширская" БКЛ завершен монтаж исторических панно

Бочкарев: на станции "Каширская" БКЛ завершен монтаж исторических панно - РИА Новости, 21.11.2022

Бочкарев: на станции "Каширская" БКЛ завершен монтаж исторических панно

Монтаж отреставрированных исторических панно на тему "Жизнь страны" завершен на платформенном участке станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ)... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:37

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2022-11-21T11:37

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Недвижимость. Монтаж отреставрированных исторических панно на тему "Жизнь страны" завершен на платформенном участке станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Смонтированы восемь панно – по четыре в двух платформенных залах. Композиции "Линия электропередач", "Планеты и спутник", "Дома и метрополитен", "Гидроэлектростанция" расположены зеркально друг к другу, размер каждого панно – 4,2 на 1,2 метра", – сказал Бочкарев, слова которого цитирует интернет портал стройкомплекса Москвы.Он напомнил, что декоративные панно-барельефы из листового алюминиевого сплава были созданы скульптором Зоей Ветровой в 1969 году – к открытию станции "Каширская" Каховской линии метро, которую впоследствии решили реконструировать и включить в состав БКЛ."Реконструкция "Каширской" подразумевает сохранение исторического облика станции. Декоративные панно прошли реставрацию, при которой максимально сохранена их аутентичность. Ранее была полностью обновлена отделка платформенного участка – он облицован гранитом и мрамором", – сказал Бочкарев.Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров. Технический пуск всей линии планируется провести до конца 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/varshavskaya-1832517943.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы