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Путин призвал определить факторы роста в стратегии развития АПК - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин призвал определить факторы роста в стратегии развития АПК
Путин призвал определить факторы роста в стратегии развития АПК - РИА Новости, 21.11.2022
Путин призвал определить факторы роста в стратегии развития АПК
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить факторы роста в стратегии развития агропромышленного комплекса РФ, уделить внимание расширению РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:59
2022-11-21T18:16
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить факторы роста в стратегии развития агропромышленного комплекса РФ, уделить внимание расширению и внедрению новых мер поддержки."Хотел бы обратить внимание на Стратегию развития агропромышленного комплекса и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Мы ставим перед собой определенные задачи к 2030 году, и знаю, что правительство работает над совершенствованием этой стратегии, тем не менее хотел бы обратить внимание на то, что для того, чтобы обеспечить среднегодовой темп роста АПК на уровне 3%... нужно, конечно, определить факторы роста, понять, за счет чего будем добиваться", - сказал Путин на мероприятии по развитию отечественной селекции и генетики."Нужно уделить особое внимание необходимости внедрения и расширения действующих механизмов поддержки", - добавил он.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
17:59 21.11.2022 (обновлено: 18:16 21.11.2022)
 
Путин призвал определить факторы роста в стратегии развития АПК

Путин призвал определить факторы роста в стратегии продовольственной безопасности

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить факторы роста в стратегии развития агропромышленного комплекса РФ, уделить внимание расширению и внедрению новых мер поддержки.
"Хотел бы обратить внимание на Стратегию развития агропромышленного комплекса и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Мы ставим перед собой определенные задачи к 2030 году, и знаю, что правительство работает над совершенствованием этой стратегии, тем не менее хотел бы обратить внимание на то, что для того, чтобы обеспечить среднегодовой темп роста АПК на уровне 3%... нужно, конечно, определить факторы роста, понять, за счет чего будем добиваться", - сказал Путин на мероприятии по развитию отечественной селекции и генетики.
"Нужно уделить особое внимание необходимости внедрения и расширения действующих механизмов поддержки", - добавил он.
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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