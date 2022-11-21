https://ria.ru/20221121/beburishvili-1833026401.html

На резидента Comedy Club составили протокол

На резидента Comedy Club составили протокол - РИА Новости, 21.11.2022

На резидента Comedy Club составили протокол

Сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол в отношении резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение в неположенном месте – у РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:44

2022-11-21T11:44

2022-11-21T11:44

шоубиз

челябинск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол в отношении резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение в неположенном месте – у здания аэропорта Челябинска."В воскресенье, 20 ноября, в 12.20 (10.20 мск) в ходе патрулирования в аэропорту Челябинска сотрудники линейного отдела полиции установили двух граждан 1992 и 1993 годов рождения, которые курили в неположенном месте – у входа в здание аэропорта. Их доставили в служебное помещение транспортной полиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.В отношении граждан были составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), уточнили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что одним из нарушителей оказался Андрей Бебуришвили (стендап-комик, победитель суперсезона "Comedy Баттл", резидент Comedy Club).На сайте Бебуришвили указывается, что у комика на 20 ноября в Челябинске было запланировано выступление в Конгресс-холле в 19.00 (17.00 мск).

https://ria.ru/20221118/priluchnyy-1832583450.html

https://ria.ru/20221108/kharlamov-1830033318.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

челябинск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия