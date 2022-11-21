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На резидента Comedy Club составили протокол - РИА Новости, 21.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221121/beburishvili-1833026401.html
На резидента Comedy Club составили протокол
На резидента Comedy Club составили протокол - РИА Новости, 21.11.2022
На резидента Comedy Club составили протокол
Сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол в отношении резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение в неположенном месте – у РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:44
2022-11-21T11:44
шоубиз
челябинск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол в отношении резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение в неположенном месте – у здания аэропорта Челябинска."В воскресенье, 20 ноября, в 12.20 (10.20 мск) в ходе патрулирования в аэропорту Челябинска сотрудники линейного отдела полиции установили двух граждан 1992 и 1993 годов рождения, которые курили в неположенном месте – у входа в здание аэропорта. Их доставили в служебное помещение транспортной полиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.В отношении граждан были составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), уточнили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что одним из нарушителей оказался Андрей Бебуришвили (стендап-комик, победитель суперсезона "Comedy Баттл", резидент Comedy Club).На сайте Бебуришвили указывается, что у комика на 20 ноября в Челябинске было запланировано выступление в Конгресс-холле в 19.00 (17.00 мск).
https://ria.ru/20221118/priluchnyy-1832583450.html
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челябинск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Шоубиз, Челябинск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
11:44 21.11.2022
 
На резидента Comedy Club составили протокол

На резидента Comedy Club Бебуришвили составили протокол за курение у аэропорта Челябинска

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТComedy club
Comedy club
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Comedy club. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол в отношении резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение в неположенном месте – у здания аэропорта Челябинска.
"В воскресенье, 20 ноября, в 12.20 (10.20 мск) в ходе патрулирования в аэропорту Челябинска сотрудники линейного отдела полиции установили двух граждан 1992 и 1993 годов рождения, которые курили в неположенном месте – у входа в здание аэропорта. Их доставили в служебное помещение транспортной полиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
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В отношении граждан были составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), уточнили в пресс-службе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что одним из нарушителей оказался Андрей Бебуришвили (стендап-комик, победитель суперсезона "Comedy Баттл", резидент Comedy Club).
На сайте Бебуришвили указывается, что у комика на 20 ноября в Челябинске было запланировано выступление в Конгресс-холле в 19.00 (17.00 мск).
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ШоубизЧелябинскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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