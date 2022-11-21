https://ria.ru/20221121/beburishvili-1833026401.html
На резидента Comedy Club составили протокол
На резидента Comedy Club составили протокол - РИА Новости, 21.11.2022
На резидента Comedy Club составили протокол
Сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол в отношении резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение в неположенном месте – у РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:44
2022-11-21T11:44
2022-11-21T11:44
шоубиз
челябинск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол в отношении резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение в неположенном месте – у здания аэропорта Челябинска."В воскресенье, 20 ноября, в 12.20 (10.20 мск) в ходе патрулирования в аэропорту Челябинска сотрудники линейного отдела полиции установили двух граждан 1992 и 1993 годов рождения, которые курили в неположенном месте – у входа в здание аэропорта. Их доставили в служебное помещение транспортной полиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.В отношении граждан были составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), уточнили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что одним из нарушителей оказался Андрей Бебуришвили (стендап-комик, победитель суперсезона "Comedy Баттл", резидент Comedy Club).На сайте Бебуришвили указывается, что у комика на 20 ноября в Челябинске было запланировано выступление в Конгресс-холле в 19.00 (17.00 мск).
https://ria.ru/20221118/priluchnyy-1832583450.html
https://ria.ru/20221108/kharlamov-1830033318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Шоубиз, Челябинск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
На резидента Comedy Club составили протокол
На резидента Comedy Club Бебуришвили составили протокол за курение у аэропорта Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол в отношении резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение в неположенном месте – у здания аэропорта Челябинска.
"В воскресенье, 20 ноября, в 12.20 (10.20 мск) в ходе патрулирования в аэропорту Челябинска сотрудники линейного отдела полиции установили двух граждан 1992 и 1993 годов рождения, которые курили в неположенном месте – у входа в здание аэропорта. Их доставили в служебное помещение транспортной полиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России
по УрФО.
В отношении граждан были составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), уточнили в пресс-службе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что одним из нарушителей оказался Андрей Бебуришвили (стендап-комик, победитель суперсезона "Comedy Баттл", резидент Comedy Club).
На сайте Бебуришвили указывается, что у комика на 20 ноября в Челябинске было запланировано выступление в Конгресс-холле в 19.00 (17.00 мск).