https://ria.ru/20221121/batumi-1833150071.html

В Батуми саперы проверяют судно после сообщения о минировании

В Батуми саперы проверяют судно после сообщения о минировании - РИА Новости, 21.11.2022

В Батуми саперы проверяют судно после сообщения о минировании

Саперы уже более двух часов проверяют судно под болгарским флагом в контейнерном терминале Батумского морского порта после сообщения о том, что оно... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:12

2022-11-21T17:12

2022-11-21T17:12

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батуми

грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Саперы уже более двух часов проверяют судно под болгарским флагом в контейнерном терминале Батумского морского порта после сообщения о том, что оно заминировано, заявили журналистам в администрации порта.Сообщение о минировании судна поступило в администрацию порта грузинского Батуми в понедельник."Уже более двух часов в контейнерном терминале саперы работают на судне, идущем под болгарским флагом. Распространилась информация, что если судно покинет терминал, то взорвется. Деталей происходящего не знаем, мы работаем в обычном режиме", - заявили сотрудники порта.МВД Грузии пока не комментировало происходящее.

https://ria.ru/20221120/otravlenie-1832966515.html

батуми

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в мире, батуми, грузия, происшествия