https://ria.ru/20221121/aviatsiya-1833123631.html

Путин расширил полномочия Минобороны в издании авиационных правил

Путин расширил полномочия Минобороны в издании авиационных правил - РИА Новости, 21.11.2022

Путин расширил полномочия Минобороны в издании авиационных правил

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Минобороны РФ полномочиями в сфере издания федеральных авиационных правил. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:50

2022-11-21T15:50

2022-11-21T15:50

россия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Минобороны РФ полномочиями в сфере издания федеральных авиационных правил.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон позволяет реализовать полномочия Минобороны на издание нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений государственной авиации, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также создать правовую основу для выполнения министерством задач по проведению испытаний авиатехники.По действующим ранее нормам, Минобороны уполномочено было осуществлять регулирование деятельности в области госавиации, но не имело полномочий в части регулирования вопросов организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.Авторы инициативы ранее отмечали, что в действующей ранее редакции Воздушного кодекса задача по проведению испытаний авиатехники возложена только на экспериментальную авиацию.

https://ria.ru/20221121/muzhestvo-1833121156.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)