https://ria.ru/20221121/aviatsiya-1833123631.html
Путин расширил полномочия Минобороны в издании авиационных правил
Путин расширил полномочия Минобороны в издании авиационных правил - РИА Новости, 21.11.2022
Путин расширил полномочия Минобороны в издании авиационных правил
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Минобороны РФ полномочиями в сфере издания федеральных авиационных правил. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:50
2022-11-21T15:50
2022-11-21T15:50
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Минобороны РФ полномочиями в сфере издания федеральных авиационных правил.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон позволяет реализовать полномочия Минобороны на издание нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений государственной авиации, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также создать правовую основу для выполнения министерством задач по проведению испытаний авиатехники.По действующим ранее нормам, Минобороны уполномочено было осуществлять регулирование деятельности в области госавиации, но не имело полномочий в части регулирования вопросов организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.Авторы инициативы ранее отмечали, что в действующей ранее редакции Воздушного кодекса задача по проведению испытаний авиатехники возложена только на экспериментальную авиацию.
https://ria.ru/20221121/muzhestvo-1833121156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин расширил полномочия Минобороны в издании авиационных правил
Путин подписал закон, расширяющий полномочия Минобороны в издании авиационных правил
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон, наделяющий Минобороны РФ полномочиями в сфере издания федеральных авиационных правил.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон позволяет реализовать полномочия Минобороны на издание нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений государственной авиации, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также создать правовую основу для выполнения министерством задач по проведению испытаний авиатехники.
По действующим ранее нормам, Минобороны уполномочено было осуществлять регулирование деятельности в области госавиации, но не имело полномочий в части регулирования вопросов организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.
Авторы инициативы ранее отмечали, что в действующей ранее редакции Воздушного кодекса задача по проведению испытаний авиатехники возложена только на экспериментальную авиацию.