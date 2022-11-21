https://ria.ru/20221121/ataman-1833128580.html

Путин обязал кандидатов в атаманы отчитываться о доходах

Путин обязал кандидатов в атаманы отчитываться о доходах - РИА Новости, 21.11.2022

Путин обязал кандидатов в атаманы отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - размещать сведения о... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:04

2022-11-21T16:04

2022-11-21T16:04

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - размещать сведения о своих доходах в интернете.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон ввел для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту РФ.Кроме того, предусмотрена необходимость размещения сведений о доходах, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ в РФ, в интернете и предоставления таких сведений российским СМИ для опубликования.Закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах, был подписан президентом РФ еще в 2017 году.

https://ria.ru/20221103/pomosch-1829111378.html

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владимир путин, россия