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Путин обязал кандидатов в атаманы отчитываться о доходах - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин обязал кандидатов в атаманы отчитываться о доходах
Путин обязал кандидатов в атаманы отчитываться о доходах - РИА Новости, 21.11.2022
Путин обязал кандидатов в атаманы отчитываться о доходах
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - размещать сведения о... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:04
2022-11-21T16:04
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - размещать сведения о своих доходах в интернете.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон ввел для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту РФ.Кроме того, предусмотрена необходимость размещения сведений о доходах, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ в РФ, в интернете и предоставления таких сведений российским СМИ для опубликования.Закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах, был подписан президентом РФ еще в 2017 году.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
16:04 21.11.2022
 
Путин обязал кандидатов в атаманы отчитываться о доходах

Президент Путин подписал закон, обязывающий кандидатов в атаманы отчитываться о доходах

© РИА Новости / Алексей ДружининШеврон атамана Всероссийского казачьего общества
Шеврон атамана Всероссийского казачьего общества - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Шеврон атамана Всероссийского казачьего общества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов в атаманы казачьих обществ отчитываться о доходах, а атаманов - размещать сведения о своих доходах в интернете.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон ввел для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту РФ.
Кроме того, предусмотрена необходимость размещения сведений о доходах, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ в РФ, в интернете и предоставления таких сведений российским СМИ для опубликования.
Закон, обязывающий казачьих атаманов отчитываться о доходах, был подписан президентом РФ еще в 2017 году.
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