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СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова - РИА Новости, 21.11.2022
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СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова
СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова - РИА Новости, 21.11.2022
СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова
Российские следователи дадут правовую оценку направленным против ВС РФ высказываниям бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, сообщается в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:37
2022-11-21T17:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку направленным против ВС РФ высказываниям бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому YouTube-каналу и направленным против Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова. Мосгорсуд признал арест законным.Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Происшествия
16:37 21.11.2022 (обновлено: 17:21 21.11.2022)
 
СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова

СК даст правовую оценку высказываниям бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова об армии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРовшан Аскеров
Ровшан Аскеров - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ровшан Аскеров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку направленным против ВС РФ высказываниям бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому YouTube-каналу и направленным против Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова. Мосгорсуд признал арест законным.
Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
Ровшан Аскеров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 16:55
Мосгорсуд признал заочный арест Аскерова законным
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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