https://ria.ru/20221121/armiya-1833138369.html

СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова

СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова - РИА Новости, 21.11.2022

СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова

Российские следователи дадут правовую оценку направленным против ВС РФ высказываниям бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, сообщается в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:37

2022-11-21T16:37

2022-11-21T17:21

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку направленным против ВС РФ высказываниям бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому YouTube-каналу и направленным против Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова. Мосгорсуд признал арест законным.Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.

https://ria.ru/20220608/askerov-1794054973.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, происшествия