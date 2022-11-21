https://ria.ru/20221121/armiya-1833138369.html
СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова
СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова - РИА Новости, 21.11.2022
СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова
Российские следователи дадут правовую оценку направленным против ВС РФ высказываниям бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, сообщается в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:37
2022-11-21T16:37
2022-11-21T17:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку направленным против ВС РФ высказываниям бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому YouTube-каналу и направленным против Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова. Мосгорсуд признал арест законным.Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
https://ria.ru/20220608/askerov-1794054973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Происшествия
16:37 21.11.2022 (обновлено: 17:21 21.11.2022)
СК даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова
СК даст правовую оценку высказываниям бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова об армии