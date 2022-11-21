https://ria.ru/20221121/arkhitektura-1832664609.html

Овчинский: ТЦ на юге Москвы создадут в стиле "органической архитектуры"

Овчинский: ТЦ на юге Москвы создадут в стиле "органической архитектуры" - РИА Новости, 21.11.2022

Овчинский: ТЦ на юге Москвы создадут в стиле "органической архитектуры"

Новый торговый центр "Среда", строящийся на юге Москвы в рамках городской программы создания мест приложения труда, будет оформлен в стиле органической... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:18

2022-11-21T08:18

2022-11-21T08:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

коммерческая недвижимость

владислав овчинский

александр гайдуков

москва

страна девелопмент

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Новый торговый центр "Среда", строящийся на юге Москвы в рамках городской программы создания мест приложения труда, будет оформлен в стиле органической архитектуры, соединив природные и индустриальные образы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В этом году Москва подписала с инвестором соглашение по созданию мест приложения труда на юге столицы. Застройщик, входящий в структуру "Страна Девелопмент", возведет на улице Элеваторной торговый центр площадью восемь тысяч квадратных метров. Чтобы он органично вписался в застройку района, на фасадах будут использованы металлические панели, стеклянные поверхности, в которых отражается небо, а также панели "под дерево". В реализацию проекта компания вложит более 774 миллионов рублей", – рассказал глава департамента Владислав Овчинский.Застройщик планирует сдать объект в эксплуатацию в марте 2025 года. В новом торговом центре смогут работать 430 человек.Как рассказал президент девелоперской компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков, рядом с торговым центром будет оборудована парковка на 111 машино-мест, включая места для маломобильных граждан. Также для удобства посетителей будут установлены велопарковки."Торговый центр будет облицован светлым деревом и темными кассетами, а на уровне второго этажа находится выступ, где расположится ресторан. На первом этаже торгового центра разместятся магазины и супермаркеты, а на втором – фуд-корт и развлекательный центр. На кровле торгового центра планируется создание концептуального многофункционального общественного пространства с зоной для отдыха посетителей", – отметил он.В окружающий ландшафт здание вписывается за счет благоустроенной прилегающей территории. Посетители и жители района смогут отдохнуть на лавочках в тени деревьев или на террасе под зонтиками.Программа по созданию мест приложения труда была запущена в столице в 2020 году. Ее реализация поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. Для этого Москва привлекает инвесторов, чтобы они создавали новые рабочие места, а взамен город предоставляет им льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья. Сегодня в Москве реализуется 25 таких соглашений с общим объемом инвестиций 106 миллиардов рублей.

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экономика, коммерческая недвижимость, владислав овчинский, александр гайдуков, москва, страна девелопмент