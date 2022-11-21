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Все меры по поддержке агропромышленников сработали, заявил Путин
Все меры по поддержке агропромышленников сработали, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2022
Все меры по поддержке агропромышленников сработали, заявил Путин
Задачи повышения суверенитета очень важны в условиях санкционного давления, все меры по поддержке агропромышленного комплекса сработали, заявил президент России РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:16
2022-11-21T17:16
2022-11-21T17:30
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задачи повышения суверенитета очень важны в условиях санкционного давления, все меры по поддержке агропромышленного комплекса сработали, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня мы с вами на мероприятии, которое запланировали, вроде бы занимаемся... и будем заниматься только вопросами отраслевого характера. Вместе с тем они имеют чрезвычайно важное значение для экономики в целом, для повышения нашего суверенитета в такой важнейшей области как агропромышленный комплекс", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.Он отметил, что такие проекты, как птицеводческие площадки племенного центра в Тюмени, призваны укрепить продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйство отечественным племенным материалом."Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания. В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов... эти задачи становятся еще более актуальны", - отметил глава государства.Он добавил, что принятые ранее решения по поддержке АПК и отраслевой науки сработали. Россия обеспечивает свои потребности, помогает странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия.
https://ria.ru/20221117/prodovolstvie-1832124105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
17:16 21.11.2022 (обновлено: 17:30 21.11.2022)
Все меры по поддержке агропромышленников сработали, заявил Путин
Путин заявил, что все меры по поддержке агропромышленников в условиях санкций сработали
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задачи повышения суверенитета очень важны в условиях санкционного давления, все меры по поддержке агропромышленного комплекса сработали, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня мы с вами на мероприятии, которое запланировали, вроде бы занимаемся... и будем заниматься только вопросами отраслевого характера. Вместе с тем они имеют чрезвычайно важное значение для экономики в целом, для повышения нашего суверенитета в такой важнейшей области как агропромышленный комплекс", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.
Он отметил, что такие проекты, как птицеводческие площадки племенного центра в Тюмени
, призваны укрепить продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйство отечественным племенным материалом.
"Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания. В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов... эти задачи становятся еще более актуальны", - отметил глава государства.
Он добавил, что принятые ранее решения по поддержке АПК и отраслевой науки сработали. Россия обеспечивает свои потребности, помогает странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия.