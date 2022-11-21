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Все меры по поддержке агропромышленников сработали, заявил Путин

Все меры по поддержке агропромышленников сработали, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2022

Все меры по поддержке агропромышленников сработали, заявил Путин

Задачи повышения суверенитета очень важны в условиях санкционного давления, все меры по поддержке агропромышленного комплекса сработали, заявил президент России РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:16

2022-11-21T17:16

2022-11-21T17:30

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задачи повышения суверенитета очень важны в условиях санкционного давления, все меры по поддержке агропромышленного комплекса сработали, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня мы с вами на мероприятии, которое запланировали, вроде бы занимаемся... и будем заниматься только вопросами отраслевого характера. Вместе с тем они имеют чрезвычайно важное значение для экономики в целом, для повышения нашего суверенитета в такой важнейшей области как агропромышленный комплекс", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.Он отметил, что такие проекты, как птицеводческие площадки племенного центра в Тюмени, призваны укрепить продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйство отечественным племенным материалом."Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания. В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов... эти задачи становятся еще более актуальны", - отметил глава государства.Он добавил, что принятые ранее решения по поддержке АПК и отраслевой науки сработали. Россия обеспечивает свои потребности, помогает странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия.

https://ria.ru/20221117/prodovolstvie-1832124105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия