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Ангола обсуждает с Россией возможность сотрудничества по мирному атому

Ангола обсуждает с Россией возможность сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 21.11.2022

Ангола обсуждает с Россией возможность сотрудничества по мирному атому

Соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики между Россией и Анголой обсуждается, заявил РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья. РИА Новости, 21.11.2022

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аугушту да силва кунья

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики между Россией и Анголой обсуждается, заявил РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья."Соглашение в области атомной энергетики между Анголой и Россией ещё обсуждается - не здесь, на форуме, но вообще. Здесь мы для того, чтобы осмотреть выставку, но не планировали специально подписывать здесь какие-либо соглашения", - сказал посол на полях форума "АТОМЭКСПО 2022" в Сочи.Он добавил, что в последние годы Ангола много инвестировала в гидроэлектростанции и сейчас Луанда ищет новые возможности использования гидроэнергетики."Сегодня у нас есть возможность выбора сравнить гидрогенераторы с атомными реакторами и понять, что больше подходит для будущего. Мы очень заинтересованы в новых зелёных технологиях и способах выработки энергии в будущем. Поэтому мы и приехали на конференцию: осмотреть экспозицию и узнать больше о новых технологиях", - добавил посол Анголы.Ранее в интервью РИА Новости Кунья говорил о том, что сложностей в отношении Москвы и Луанды нет, несмотря на то, что Ангола сталкивается с давлением Запада, который требует от африканских стран осудить российскую спецоперацию на Украине. Посол говорил также о том, что Ангола хотела бы в ближайшее время провести заседание совместной с Россией комиссии по военно-техническому сотрудничеству, чтобы обновить программу сотрудничества.

https://ria.ru/20221111/nezavisimost-1830978038.html

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