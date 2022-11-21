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Ангола обсуждает с Россией возможность сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 21.11.2022
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Ангола обсуждает с Россией возможность сотрудничества по мирному атому
Ангола обсуждает с Россией возможность сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 21.11.2022
Ангола обсуждает с Россией возможность сотрудничества по мирному атому
Соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики между Россией и Анголой обсуждается, заявил РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:18
2022-11-21T13:29
ангола
россия
москва
в мире
аугушту да силва кунья
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики между Россией и Анголой обсуждается, заявил РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья."Соглашение в области атомной энергетики между Анголой и Россией ещё обсуждается - не здесь, на форуме, но вообще. Здесь мы для того, чтобы осмотреть выставку, но не планировали специально подписывать здесь какие-либо соглашения", - сказал посол на полях форума "АТОМЭКСПО 2022" в Сочи.Он добавил, что в последние годы Ангола много инвестировала в гидроэлектростанции и сейчас Луанда ищет новые возможности использования гидроэнергетики."Сегодня у нас есть возможность выбора сравнить гидрогенераторы с атомными реакторами и понять, что больше подходит для будущего. Мы очень заинтересованы в новых зелёных технологиях и способах выработки энергии в будущем. Поэтому мы и приехали на конференцию: осмотреть экспозицию и узнать больше о новых технологиях", - добавил посол Анголы.Ранее в интервью РИА Новости Кунья говорил о том, что сложностей в отношении Москвы и Луанды нет, несмотря на то, что Ангола сталкивается с давлением Запада, который требует от африканских стран осудить российскую спецоперацию на Украине. Посол говорил также о том, что Ангола хотела бы в ближайшее время провести заседание совместной с Россией комиссии по военно-техническому сотрудничеству, чтобы обновить программу сотрудничества.
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ангола, россия, москва, в мире, аугушту да силва кунья
Ангола, Россия, Москва, В мире, Аугушту да Силва Кунья
11:18 21.11.2022 (обновлено: 13:29 21.11.2022)
 
Ангола обсуждает с Россией возможность сотрудничества по мирному атому

Посол Анголы заявил об обсуждении с Россией возможности сотрудничества по мирному атому

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья
 Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья. Архивное фото
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики между Россией и Анголой обсуждается, заявил РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья.
"Соглашение в области атомной энергетики между Анголой и Россией ещё обсуждается - не здесь, на форуме, но вообще. Здесь мы для того, чтобы осмотреть выставку, но не планировали специально подписывать здесь какие-либо соглашения", - сказал посол на полях форума "АТОМЭКСПО 2022" в Сочи.
Он добавил, что в последние годы Ангола много инвестировала в гидроэлектростанции и сейчас Луанда ищет новые возможности использования гидроэнергетики.
"Сегодня у нас есть возможность выбора сравнить гидрогенераторы с атомными реакторами и понять, что больше подходит для будущего. Мы очень заинтересованы в новых зелёных технологиях и способах выработки энергии в будущем. Поэтому мы и приехали на конференцию: осмотреть экспозицию и узнать больше о новых технологиях", - добавил посол Анголы.
Ранее в интервью РИА Новости Кунья говорил о том, что сложностей в отношении Москвы и Луанды нет, несмотря на то, что Ангола сталкивается с давлением Запада, который требует от африканских стран осудить российскую спецоперацию на Украине. Посол говорил также о том, что Ангола хотела бы в ближайшее время провести заседание совместной с Россией комиссии по военно-техническому сотрудничеству, чтобы обновить программу сотрудничества.
Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья
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