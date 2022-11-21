В России повысили планку отсечения акциза на жидкую сталь
Президент Путин подписал закон о планке отсечения акциза на жидкую сталь в 30 тысяч рублей
Готовая продукция металлургического комбината. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в частности, устанавливает планку отсечения акциза на жидкую сталь в 30 тысяч рублей вместо 300 долларов за тонну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Это должно нивелировать влияние ухудшения макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль РФ.
Документ предусматривает корректировку, причем задним числом – с 1 августа 2022 года, предельного значения экспортной цены на слябы, при котором ставка акциза на жидкую сталь обнуляется. Цена отсечения устанавливается в 30 тысяч рублей за тонну вместо 300 долларов.
Эта корректировка обусловлена необходимостью нивелирования влияния ухудшения макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль. Она позволит компаниям применять нулевую ставку акциза на жидкую сталь при отрицательной рентабельности, сохранив возможность обеспечения поступлений в федеральный бюджет при благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию.
Однако в случае снижения экспортной цены на слябы, выпадающие доходы федерального бюджета могут составить порядка 29,4 миллиарда рублей в 2022 году.
Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, введен в РФ с 2022 года. В начале лета стало известно, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность его отмены. Несколько позже, в конце июня, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что отмена акциза на жидкую сталь в РФ невозможна, но Минфин готов обсуждать уточнение к формуле осенью.
В середине июля Минпромторг сообщал, что расширит список предприятий, освобожденных от акциза на жидкую сталь. А в начале августа вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к Путину с просьбой этот акциз скорректировать.