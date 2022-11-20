https://ria.ru/20221120/zhertvy_dtp-1832444448.html

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий - РИА Новости, 20.11.2022

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims), входящий в систему международных и всемирных... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T02:01

2022-11-20T02:01

2022-11-20T02:01

справки

гибдд мвд рф

воз

оон

россия

дтп

всемирный день памяти жертв дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832450931_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_409babbb493beace0888b4dcc1613f23.jpg

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims), входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. В 2022 году этот день приходится на 20 ноября. Инициатором учреждения дня памяти жертв ДТП стала британская благотворительная организация "Роудпис" (RoadPeace), оказывающая помощь людям, пострадавшим в результате ДТП. Впервые он был проведен в Великобритании в 1993 году. Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября, потому что оно следует за Поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), когда в Великобритании и странах Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и конфликтах. Схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами становятся молодые люди мужского пола, а раны и травмы в одинаковой мере ужасны. День памяти жертв ДТП был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родным и близким. В 1995 году проведение этого дня поддержала Европейская федерация жертв ДТП (FEVR). Его стали проводить не только в Великобритании, но и в других странах Европы, как Европейский день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Постепенно этот день памяти распространялся и на другие континенты. В 2003 году инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а 26 октября 2005 года Всемирный день памяти жертв ДТП был официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения общественной осведомленности в отношении предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 31 августа 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Повышение безопасности дорожного движения во всем мире", провозгласив Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2021-2030 годах с амбициозной целью предотвратить по меньшей мере 50% смертей и травм в результате ДТП к 2030 году. ВОЗ и региональные комиссии ООН, в сотрудничестве с другими партнерами по Сотрудничеству ООН в области безопасности дорожного движения, разработали Глобальный план для Десятилетия действий.Кроме того, для привлечения внимания к проблеме детского травматизма и смертности на дорогах мира и улучшения дорожной безопасности, ООН проводит глобальную неделю безопасности дорожного движения.По данным ВОЗ, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает около 1,3 миллиона человек, еще от 20 до 50 миллионов человек получают травмы, которые нередко приводят к инвалидности. Дорожно-транспортный травматизм является основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет.Более 90% смертельных случаев в ДТП происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Самая высокая смертность в результате ДТП в африканском регионе, самая низкая в Европе.Половина всех случаев смерти в результате ДТП происходит среди уязвимых участников движения – пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.Для Российской Федерации обеспечение безопасности дорожного движения является актуальной проблемой, требующей активных действий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Повышение безопасности дорожного движения – одна из приоритетных задач для Министерства внутренних дел России. На ее решение направлен комплекс последовательных мер. Они принимаются совместно с органами государственной власти всех уровней, а также общественными институтами. Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог. В 2006-2012 годах в России была реализована федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения". В 2013 году была принята новая программа, рассчитанная до 2020 года. В 2018 году была утверждена "Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы", разработанная в целях определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений и способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории РФ на среднесрочный период. В России в течение последних нескольких лет отмечается тенденция к снижению смертности на дорогах.По данным ГИБДД России, в 2021 году в 133,3 тысячи аварий (речь идет о ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие) в общей сложности погибли 14 874 человека, еще 167 856 были травмированы. По сравнению с 2020 годом все три показателя оказались ниже на 8,1%, 7,9% и 8,3% соответственно.Сокращение количества ДТП, а также числа погибших и раненых в них людей отмечается в абсолютном большинстве регионов. Наибольшее снижение трех основных показателей достигнуто в Мордовии, Удмуртской и Карачаево-Черкесской республиках, Хабаровском крае, Архангельской, Липецкой и Орловской областях.В 2022 году тенденция к снижению смертности на дорогах также продолжилась. За январь-сентябрь на дорогах страны было зарегистрировано 91 255 (-6,1%) ДТП, в которых погибли 10 078 (-4,8%) и получили ранения 115 139 (-6,3%) человек.Снижение трех основных показателей аварийности относительно аналогичного периода прошлого года зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации. Число погибших сократилось в 53 регионах. Наибольшее снижение отмечено в Республике Карелия (-50,8%), Чеченской Республике (-49,3%), Астраханской (-36,5%), Брянской (-39,4%), Костромской (-30%) областях, в Санкт-Петербурге (-38,6%) и в Ненецком автономном округе (-100%), где за девять месяцев 2022 года погибших зарегистрировано не было.В восьми субъектах Российской Федерации за январь-сентябрь 2022 года зафиксирован рост всех трех основных показателей аварийности: в Республике Алтай, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Мордовия и Саха (Якутия), Красноярском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.Наиболее массовыми видами ДТП являлись столкновение транспортных средств (ТС), наезд на пешехода и съезд с дороги. Наибольшее число погибших отмечается в таких видах ДТП, как столкновение ТС, наезд на пешехода и съезд с дороги.Каждое десятое ДТП произошло с участием водителей в состоянии либо с признаками опьянения. В данных происшествиях погиб каждый пятый от общего числа погибших на дорогах страны.За январь-сентябрь 2022 года также произошло 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых погибли 19 человек и 870 получили ранения. При относительно небольших значениях показателей аварийности отмечен их существенный рост. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года основные показатели аварийности увеличились почти в два раза. Ко Всемирному дню памяти жертв ДТП во многих регионах России приурочены различные благотворительные акции и мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, гибдд мвд рф, воз, оон, россия, дтп, всемирный день памяти жертв дтп