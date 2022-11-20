Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкУчастники акции, выстроившиеся в символическую надпись "Нет ДТП!", выпускают черно-белые шары на площади Победы-Софийская во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в Великом Новгороде
Участники акции, выстроившиеся в символическую надпись "Нет ДТП!", выпускают черно-белые шары на площади Победы-Софийская во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в Великом Новгороде . Архивное фото
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims), входящий в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. В 2022 году этот день приходится на 20 ноября.
Инициатором учреждения дня памяти жертв ДТП стала британская благотворительная организация "Роудпис" (RoadPeace), оказывающая помощь людям, пострадавшим в результате ДТП. Впервые он был проведен в Великобритании в 1993 году.
Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября, потому что оно следует за Поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), когда в Великобритании и странах Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и конфликтах. Схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами становятся молодые люди мужского пола, а раны и травмы в одинаковой мере ужасны.
День памяти жертв ДТП был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родным и близким.
В 1995 году проведение этого дня поддержала Европейская федерация жертв ДТП (FEVR). Его стали проводить не только в Великобритании, но и в других странах Европы, как Европейский день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Постепенно этот день памяти распространялся и на другие континенты.
В 2003 году инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а 26 октября 2005 года Всемирный день памяти жертв ДТП был официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения общественной осведомленности в отношении предупреждения дорожно-транспортного травматизма.
31 августа 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Повышение безопасности дорожного движения во всем мире", провозгласив Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2021-2030 годах с амбициозной целью предотвратить по меньшей мере 50% смертей и травм в результате ДТП к 2030 году. ВОЗ и региональные комиссии ООН, в сотрудничестве с другими партнерами по Сотрудничеству ООН в области безопасности дорожного движения, разработали Глобальный план для Десятилетия действий.
31 августа 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Повышение безопасности дорожного движения во всем мире", провозгласив Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2021-2030 годах с амбициозной целью предотвратить по меньшей мере 50% смертей и травм в результате ДТП к 2030 году. ВОЗ и региональные комиссии ООН, в сотрудничестве с другими партнерами по Сотрудничеству ООН в области безопасности дорожного движения, разработали Глобальный план для Десятилетия действий.
Кроме того, для привлечения внимания к проблеме детского травматизма и смертности на дорогах мира и улучшения дорожной безопасности, ООН проводит глобальную неделю безопасности дорожного движения.
По данным ВОЗ, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает около 1,3 миллиона человек, еще от 20 до 50 миллионов человек получают травмы, которые нередко приводят к инвалидности. Дорожно-транспортный травматизм является основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет.
Более 90% смертельных случаев в ДТП происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Самая высокая смертность в результате ДТП в африканском регионе, самая низкая в Европе.
Половина всех случаев смерти в результате ДТП происходит среди уязвимых участников движения – пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.
Для Российской Федерации обеспечение безопасности дорожного движения является актуальной проблемой, требующей активных действий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.
Повышение безопасности дорожного движения – одна из приоритетных задач для Министерства внутренних дел России. На ее решение направлен комплекс последовательных мер. Они принимаются совместно с органами государственной власти всех уровней, а также общественными институтами.
Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.
Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.
В 2006-2012 годах в России была реализована федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения". В 2013 году была принята новая программа, рассчитанная до 2020 года. В 2018 году была утверждена "Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы", разработанная в целях определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений и способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории РФ на среднесрочный период.
В России в течение последних нескольких лет отмечается тенденция к снижению смертности на дорогах.
По данным ГИБДД России, в 2021 году в 133,3 тысячи аварий (речь идет о ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие) в общей сложности погибли 14 874 человека, еще 167 856 были травмированы. По сравнению с 2020 годом все три показателя оказались ниже на 8,1%, 7,9% и 8,3% соответственно.
Сокращение количества ДТП, а также числа погибших и раненых в них людей отмечается в абсолютном большинстве регионов. Наибольшее снижение трех основных показателей достигнуто в Мордовии, Удмуртской и Карачаево-Черкесской республиках, Хабаровском крае, Архангельской, Липецкой и Орловской областях.
В 2022 году тенденция к снижению смертности на дорогах также продолжилась. За январь-сентябрь на дорогах страны было зарегистрировано 91 255 (-6,1%) ДТП, в которых погибли 10 078 (-4,8%) и получили ранения 115 139 (-6,3%) человек.
Снижение трех основных показателей аварийности относительно аналогичного периода прошлого года зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации. Число погибших сократилось в 53 регионах. Наибольшее снижение отмечено в Республике Карелия (-50,8%), Чеченской Республике (-49,3%), Астраханской (-36,5%), Брянской (-39,4%), Костромской (-30%) областях, в Санкт-Петербурге (-38,6%) и в Ненецком автономном округе (-100%), где за девять месяцев 2022 года погибших зарегистрировано не было.
В восьми субъектах Российской Федерации за январь-сентябрь 2022 года зафиксирован рост всех трех основных показателей аварийности: в Республике Алтай, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Мордовия и Саха (Якутия), Красноярском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.
Наиболее массовыми видами ДТП являлись столкновение транспортных средств (ТС), наезд на пешехода и съезд с дороги. Наибольшее число погибших отмечается в таких видах ДТП, как столкновение ТС, наезд на пешехода и съезд с дороги.
Каждое десятое ДТП произошло с участием водителей в состоянии либо с признаками опьянения. В данных происшествиях погиб каждый пятый от общего числа погибших на дорогах страны.
За январь-сентябрь 2022 года также произошло 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых погибли 19 человек и 870 получили ранения. При относительно небольших значениях показателей аварийности отмечен их существенный рост. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года основные показатели аварийности увеличились почти в два раза.
Ко Всемирному дню памяти жертв ДТП во многих регионах России приурочены различные благотворительные акции и мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников