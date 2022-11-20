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Макрон переговорил с Гросси после обстрелов ЗАЭС
Макрон переговорил с Гросси после обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 20.11.2022
Макрон переговорил с Гросси после обстрелов ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после сообщений об обстрелах Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:51
2022-11-20T17:51
2022-11-20T17:51
специальная военная операция на украине
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рафаэль гросси
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после сообщений об обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на информацию Елисейского дворца.Отмечается, что Макрон также намерен позвонить Владимиру Зеленскому позже в воскресенье.О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы. По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон. В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Макрон переговорил с Гросси после обстрелов ЗАЭС
Лидер Франции Макрон переговорил с главой МАГАТЭ Гросси после обстрелов Запорожской АЭС