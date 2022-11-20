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Макрон переговорил с Гросси после обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/zaes-1832919291.html
Макрон переговорил с Гросси после обстрелов ЗАЭС
Макрон переговорил с Гросси после обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 20.11.2022
Макрон переговорил с Гросси после обстрелов ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после сообщений об обстрелах Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:51
2022-11-20T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после сообщений об обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на информацию Елисейского дворца.Отмечается, что Макрон также намерен позвонить Владимиру Зеленскому позже в воскресенье.О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы. По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон. В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.
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в мире, рафаэль гросси, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, москва, киев, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Москва, Киев, МАГАТЭ
17:51 20.11.2022
 
Макрон переговорил с Гросси после обстрелов ЗАЭС

Лидер Франции Макрон переговорил с главой МАГАТЭ Гросси после обстрелов Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после сообщений об обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на информацию Елисейского дворца.
"Президент Республики в воскресенье утром по телефону переговорил с Рафаэлем Гросси, генеральным директором МАГАТЭ, после сообщений об ударах по ЗАЭС, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга", - сообщил телеканал.
Отмечается, что Макрон также намерен позвонить Владимиру Зеленскому позже в воскресенье.
О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы. По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон. В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияМоскваКиевМАГАТЭ
 
 
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