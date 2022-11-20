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СМИ: мэр Энергодара прокомментировал новость об освобождении от должности - РИА Новости, 20.11.2022
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СМИ: мэр Энергодара прокомментировал новость об освобождении от должности
СМИ: мэр Энергодара прокомментировал новость об освобождении от должности - РИА Новости, 20.11.2022
СМИ: мэр Энергодара прокомментировал новость об освобождении от должности
Мэр Энергодара Александр Волга заявил, что рассматривает предложение о вышестоящей должности, сообщается в Telegram-канале "Известий". РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T01:31
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политика
энергодар
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мэр Энергодара Александр Волга заявил, что рассматривает предложение о вышестоящей должности, сообщается в Telegram-канале "Известий".Ранее в СМИ появилась информация, что Волга освобожден от должности мэра."Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства", - приводят слова Волги "Известия".
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политика, энергодар, россия
Политика, Энергодар, Россия
01:31 20.11.2022 (обновлено: 01:41 20.11.2022)
 
СМИ: мэр Энергодара прокомментировал новость об освобождении от должности

"Известия": мэр Энергодара сообщил, что рассматривает предложение о вышестоящей должности

© кадр из видеоГлава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга
Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга
© кадр из видео
Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мэр Энергодара Александр Волга заявил, что рассматривает предложение о вышестоящей должности, сообщается в Telegram-канале "Известий".
Ранее в СМИ появилась информация, что Волга освобожден от должности мэра.
"Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства", - приводят слова Волги "Известия".
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