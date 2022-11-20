https://ria.ru/20221120/volga-1832822707.html

СМИ: мэр Энергодара прокомментировал новость об освобождении от должности

СМИ: мэр Энергодара прокомментировал новость об освобождении от должности - РИА Новости, 20.11.2022

СМИ: мэр Энергодара прокомментировал новость об освобождении от должности

Мэр Энергодара Александр Волга заявил, что рассматривает предложение о вышестоящей должности, сообщается в Telegram-канале "Известий". РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T01:31

2022-11-20T01:31

2022-11-20T01:41

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мэр Энергодара Александр Волга заявил, что рассматривает предложение о вышестоящей должности, сообщается в Telegram-канале "Известий".Ранее в СМИ появилась информация, что Волга освобожден от должности мэра."Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства", - приводят слова Волги "Известия".

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