https://ria.ru/20221120/ukraina-1832888452.html

Более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света

Более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света - РИА Новости, 20.11.2022

Более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света

Более 30 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности областной военной... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:03

2022-11-20T15:03

2022-11-20T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

владимир зеленский

денис шмыгаль

одесская область

украина

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812183949_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_8e7e5227cd3d22ed87265b857fa08be7.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности областной военной администрации Антон Шалигайло."Ситуация в Одесской области с электроснабжением стабилизируется в сравнении с двумя-тремя днями ранее, когда в регионе были применены экстренные отключения света. Только вчера энергетиками восстановлено энергоснабжение почти полумиллиона абонентов в области. Без света на данный момент более 30 тысяч абонентов", - сказал Шалигайло в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, пока необходимости в массовой эвакуации людей из региона в связи с ситуацией в энергетике нет.В субботу украинские СМИ сообщили, что протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе.Ранее Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221120/ukraina-1832867662.html

https://ria.ru/20221120/trevoga-1832849833.html

одесская область

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, владимир зеленский, денис шмыгаль, одесская область, украина, одесса, дтэк, вооруженные силы рф