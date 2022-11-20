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Более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832888452.html
Более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света
Более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света - РИА Новости, 20.11.2022
Более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света
Более 30 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности областной военной... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:03
2022-11-20T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
денис шмыгаль
одесская область
украина
одесса
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности областной военной администрации Антон Шалигайло."Ситуация в Одесской области с электроснабжением стабилизируется в сравнении с двумя-тремя днями ранее, когда в регионе были применены экстренные отключения света. Только вчера энергетиками восстановлено энергоснабжение почти полумиллиона абонентов в области. Без света на данный момент более 30 тысяч абонентов", - сказал Шалигайло в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, пока необходимости в массовой эвакуации людей из региона в связи с ситуацией в энергетике нет.В субботу украинские СМИ сообщили, что протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе.Ранее Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832867662.html
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в мире, жкх, владимир зеленский, денис шмыгаль, одесская область, украина, одесса, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Одесская область, Украина, Одесса, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
15:03 20.11.2022
 
Более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света

Власти: более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света

CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалуЖелезнодорожный вокзал в Одессе
Железнодорожный вокзал в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалу
Железнодорожный вокзал в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности областной военной администрации Антон Шалигайло.
"Ситуация в Одесской области с электроснабжением стабилизируется в сравнении с двумя-тремя днями ранее, когда в регионе были применены экстренные отключения света. Только вчера энергетиками восстановлено энергоснабжение почти полумиллиона абонентов в области. Без света на данный момент более 30 тысяч абонентов", - сказал Шалигайло в эфире всеукраинского телемарафона.
Линии электропередач в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 12:28Специальная военная операция на Украине
"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине
По его словам, пока необходимости в массовой эвакуации людей из региона в связи с ситуацией в энергетике нет.
В субботу украинские СМИ сообщили, что протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 10:21Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальОдесская областьУкраинаОдессаДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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