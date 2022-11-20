Более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света
Власти: более 30 тысяч абонентов в Одесской области Украины остаются без света
Железнодорожный вокзал в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света, сообщил директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности областной военной администрации Антон Шалигайло.
"Ситуация в Одесской области с электроснабжением стабилизируется в сравнении с двумя-тремя днями ранее, когда в регионе были применены экстренные отключения света. Только вчера энергетиками восстановлено энергоснабжение почти полумиллиона абонентов в области. Без света на данный момент более 30 тысяч абонентов", - сказал Шалигайло в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, пока необходимости в массовой эвакуации людей из региона в связи с ситуацией в энергетике нет.
В субботу украинские СМИ сообщили, что протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.