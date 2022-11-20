https://ria.ru/20221120/ukraina-1832870172.html

Представитель Новой Зеландии посетил Украину впервые с начала эскалации

Представитель Новой Зеландии посетил Украину впервые с начала эскалации - РИА Новости, 20.11.2022

Представитель Новой Зеландии посетил Украину впервые с начала эскалации

Представитель правительства Новой Зеландии впервые с начала эскалации ситуации на Украине нанес визит в эту страну, сообщил телеканал 1News. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T12:48

2022-11-20T12:48

2022-11-20T12:48

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Представитель правительства Новой Зеландии впервые с начала эскалации ситуации на Украине нанес визит в эту страну, сообщил телеканал 1News.Как сообщается, речь идет о министре обороны Пеени Хенаре. Он прибыл в Киев, где провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Кроме того, Хенаре посетил Ирпень."Посещение Киева посылает мощный сигнал о том, что Новая Зеландия поддерживает народ Украины и что наша поддержка оборонительных усилий Украины… неизменна", - заявил глава минобороны Новой Зеландии.Ранее в ноябре власти Новой Зеландии продлили до середины 2023 года пребывание своих 66 военнослужащих в Великобритании для продолжения подготовки украинских солдат. Как заявляла министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаиа Махута, правительство страны также продолжит финансовую помощь Украине. Финансирование фонда НАТО составит 1,8 миллиона новозеландских долларов (1,1 миллиона долларов США). Такая же сумма будет направлена Всемирной продовольственной программе для решения глобальных проблем с продуктами питания, вызванных кризисом на Украине.Этим военная помощь Новой Зеландии Украине и ограничится. Как заявил ранее министр обороны Пеени Хенаре, потребности Украины в военной поддержке не соответствуют возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса.В Москве с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20221119/finansirovanie-1832797513.html

https://ria.ru/20221120/yunesko-1832851476.html

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