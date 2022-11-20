https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832876358.html
В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных
В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных - РИА Новости, 20.11.2022
В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных
Трое сирийских военных погибли в результате турецких авиаударов по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке на севере Сирии, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:37
2022-11-20T13:37
2022-11-20T13:49
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ДАМАСК, 20 ноя - РИА Новости. Трое сирийских военных погибли в результате турецких авиаударов по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке на севере Сирии, заявил РИА Новости местный источник."Трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке", - сообщил источник.В свою очередь, министерство обороны Сирии заявило, что среди сирийских военных есть погибшие в результате турецких авиаударов в провинциях Алеппо и Эль-Хасеке.Ранее Минобороны Турции сообщило, что Анкара проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака.Представитель курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами ранее заявил, что Турция наносит удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии, который находится под контролем SDF.
https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832869735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, сирия
13:37 20.11.2022 (обновлено: 13:49 20.11.2022)
В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных
В провинции Эль-Хасеке в результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных