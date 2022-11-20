https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832876358.html

В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных

В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных - РИА Новости, 20.11.2022

В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных

Трое сирийских военных погибли в результате турецких авиаударов по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке на севере Сирии, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:37

2022-11-20T13:37

2022-11-20T13:49

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ДАМАСК, 20 ноя - РИА Новости. Трое сирийских военных погибли в результате турецких авиаударов по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке на севере Сирии, заявил РИА Новости местный источник."Трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке", - сообщил источник.В свою очередь, министерство обороны Сирии заявило, что среди сирийских военных есть погибшие в результате турецких авиаударов в провинциях Алеппо и Эль-Хасеке.Ранее Минобороны Турции сообщило, что Анкара проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака.Представитель курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами ранее заявил, что Турция наносит удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии, который находится под контролем SDF.

https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832869735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сирия