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В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных - РИА Новости, 20.11.2022
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В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных
В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных - РИА Новости, 20.11.2022
В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных
Трое сирийских военных погибли в результате турецких авиаударов по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке на севере Сирии, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:37
2022-11-20T13:49
в мире
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ДАМАСК, 20 ноя - РИА Новости. Трое сирийских военных погибли в результате турецких авиаударов по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке на севере Сирии, заявил РИА Новости местный источник."Трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке", - сообщил источник.В свою очередь, министерство обороны Сирии заявило, что среди сирийских военных есть погибшие в результате турецких авиаударов в провинциях Алеппо и Эль-Хасеке.Ранее Минобороны Турции сообщило, что Анкара проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака.Представитель курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами ранее заявил, что Турция наносит удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии, который находится под контролем SDF.
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в мире, турция, сирия
В мире, Турция, Сирия
13:37 20.11.2022 (обновлено: 13:49 20.11.2022)
 
В результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных

В провинции Эль-Хасеке в результате турецких авиаударов погибли трое сирийских военных

© AP Photo / Selcan HacaogluИстребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье. Архивное фото
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ДАМАСК, 20 ноя - РИА Новости. Трое сирийских военных погибли в результате турецких авиаударов по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке на севере Сирии, заявил РИА Новости местный источник.
"Трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке", - сообщил источник.
В свою очередь, министерство обороны Сирии заявило, что среди сирийских военных есть погибшие в результате турецких авиаударов в провинциях Алеппо и Эль-Хасеке.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что Анкара проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака.
Представитель курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами ранее заявил, что Турция наносит удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии, который находится под контролем SDF.
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