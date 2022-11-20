https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832826949.html

Минобороны Турции заявило о соответствии операции в Сирии Уставу ООН

Минобороны Турции заявило о соответствии операции в Сирии Уставу ООН - РИА Новости, 20.11.2022

Минобороны Турции заявило о соответствии операции в Сирии Уставу ООН

Воздушная операция "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака шла в соответствии с правом на самооборону согласно Уставу ООН, передает... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T03:53

2022-11-20T03:53

2022-11-20T09:28

в мире

турция

сирия

ирак

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сулейман сойлу

сирийские демократические силы

взрыв в центре стамбула

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Воздушная операция "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака шла в соответствии с правом на самооборону согласно Уставу ООН, передает агентство Анадолу заявление Министерства обороны Турции.О начале операции военное ведомство заявило минувшей ночью. Как оно утверждает, террористы используют северные территории Сирии и Ирака в качестве баз для нападения на Турцию.По информации представителя курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархада Шами, турецкая армия наносит удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии.Поводом для операции стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадал более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через Африн.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html

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в мире, турция, сирия, ирак, оон, сулейман сойлу, сирийские демократические силы, взрыв в центре стамбула