https://ria.ru/20221120/terminal-1832939601.html

В ФРГ подтвердили, что плавучие терминалы СПГ дорого обойдутся для бюджета

В ФРГ подтвердили, что плавучие терминалы СПГ дорого обойдутся для бюджета - РИА Новости, 20.11.2022

В ФРГ подтвердили, что плавучие терминалы СПГ дорого обойдутся для бюджета

Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии дороже на 3,5 миллиарда евро - более чем в два... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T19:43

2022-11-20T19:43

2022-11-20T19:43

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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии дороже на 3,5 миллиарда евро - более чем в два раза, чем планировалось ранее, сообщил немецкий журнал Spiegel.Кроме того, по словам представителей министерства, ожидается, что будут выделены ещё и дополнительные средства, которые в настоящее время не могут быть точно определены.Таким образом, трат будет более чем в два раза больше, чем предполагалось несколько месяцев назад. В бюджете на 2022 год на эти цели было предусмотрено 2,94 миллиарда евро, уточнило издание. По данным Spiegel, бюджетный комитет в бундестаге одобрил выделение дополнительных средств на терминалы на прошлой неделе.Журнал напомнил, что с весны правительство Германии пытается найти альтернативные способы доставки природного газа в Германию, чтобы заменить недостающие поставки из России. В краткосрочной перспективе помощь в этом должны оказать плавучие терминалы для приема СПГ, которые можно будет ввести в эксплуатацию быстрее, чем стационарные. Первые два из них могут ввести в эксплуатацию уже в текущем году.

https://ria.ru/20221115/spg-1831622861.html

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