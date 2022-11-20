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В ФРГ подтвердили, что плавучие терминалы СПГ дорого обойдутся для бюджета - РИА Новости, 20.11.2022
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В ФРГ подтвердили, что плавучие терминалы СПГ дорого обойдутся для бюджета
В ФРГ подтвердили, что плавучие терминалы СПГ дорого обойдутся для бюджета - РИА Новости, 20.11.2022
В ФРГ подтвердили, что плавучие терминалы СПГ дорого обойдутся для бюджета
Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии дороже на 3,5 миллиарда евро - более чем в два... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T19:43
2022-11-20T19:43
в мире
германия
россия
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии дороже на 3,5 миллиарда евро - более чем в два раза, чем планировалось ранее, сообщил немецкий журнал Spiegel.Кроме того, по словам представителей министерства, ожидается, что будут выделены ещё и дополнительные средства, которые в настоящее время не могут быть точно определены.Таким образом, трат будет более чем в два раза больше, чем предполагалось несколько месяцев назад. В бюджете на 2022 год на эти цели было предусмотрено 2,94 миллиарда евро, уточнило издание. По данным Spiegel, бюджетный комитет в бундестаге одобрил выделение дополнительных средств на терминалы на прошлой неделе.Журнал напомнил, что с весны правительство Германии пытается найти альтернативные способы доставки природного газа в Германию, чтобы заменить недостающие поставки из России. В краткосрочной перспективе помощь в этом должны оказать плавучие терминалы для приема СПГ, которые можно будет ввести в эксплуатацию быстрее, чем стационарные. Первые два из них могут ввести в эксплуатацию уже в текущем году.
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в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
19:43 20.11.2022
 
В ФРГ подтвердили, что плавучие терминалы СПГ дорого обойдутся для бюджета

Министерство экономики Германии: плавучие терминалы СПГ обойдутся дороже запланированного

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии дороже на 3,5 миллиарда евро - более чем в два раза, чем планировалось ранее, сообщил немецкий журнал Spiegel.
"Приобретение и обслуживание плавучих терминалов сжиженного природного газа обойдется Германии как минимум на 3,5 миллиарда евро дороже, чем планировалось ранее. В общей сложности теперь на эти цели предусмотрено около 6,56 миллиарда евро бюджетных средств", - сообщило издание, уточнив, что эту информацию ему подтвердили в министерстве экономики Германии.
Кроме того, по словам представителей министерства, ожидается, что будут выделены ещё и дополнительные средства, которые в настоящее время не могут быть точно определены.
Таким образом, трат будет более чем в два раза больше, чем предполагалось несколько месяцев назад. В бюджете на 2022 год на эти цели было предусмотрено 2,94 миллиарда евро, уточнило издание. По данным Spiegel, бюджетный комитет в бундестаге одобрил выделение дополнительных средств на терминалы на прошлой неделе.
Журнал напомнил, что с весны правительство Германии пытается найти альтернативные способы доставки природного газа в Германию, чтобы заменить недостающие поставки из России. В краткосрочной перспективе помощь в этом должны оказать плавучие терминалы для приема СПГ, которые можно будет ввести в эксплуатацию быстрее, чем стационарные. Первые два из них могут ввести в эксплуатацию уже в текущем году.
Прокладка трубопровода на причале терминала Uniper Liquefied Natural Gas в Вильхельмсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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