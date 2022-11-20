17:49 20.11.2022 (обновлено: 20:58 20.11.2022)
В Китае раскрыли провалившуюся тактику США в Юго-Восточной Азии
Global Times: союзники отказались поддерживать США в противостоянии с Китаем
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Попытка США изолировать Китай с помощью союзников в Юго-Восточной Азии провалилась, поскольку страны оказались не готовы поддержать Соединенные Штаты, пишет газета Global Times.
"Есть основания полагать, что большинство партнеров Вашингтона не хотят выбирать между Китаем и США", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, формирующаяся тенденция указывает на снижение американского влияния в том числе и в странах Юго-Восточной Азии. Он отметил, что политические и экономические методы принуждения Белого дома не позволяют им достичь желаемых результатов.
"Разрыв отношений с Китаем не отвечает интересам союзников и партнеров США", — отмечается в материале.
Большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеют высокую степень зависимости от Китая в экономической сфере, поэтому никогда не будут полностью поддерживать Америку, подытожил обозреватель.
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В пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США верят в возможность конкурировать с Китаем, при этом избегая ненужного конфликта. Вашингтон не питает заинтересованности в конфликте с Пекином, а потому настаивают на важности сохранения открытыми каналов коммуникации, поддерживая регулярный диалог, добавила она.
Председатель КНР Си Цзиньпин напомнил президенту США Джо Байдену во время встречи на полях саммита G20, что тайваньский вопрос представляет красную линию в отношениях Пекина и Вашингтона. Китайский лидер также подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике остается важнейшей защитой и страховкой отношений между двумя странами.
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