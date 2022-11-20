https://ria.ru/20221120/ssha-1832910332.html
"Как в годы Второй мировой". Адмирал предупредил США о растущей угрозе
"Как в годы Второй мировой". Адмирал предупредил США о растущей угрозе - РИА Новости, 20.11.2022
"Как в годы Второй мировой". Адмирал предупредил США о растущей угрозе
Рост государственного долга стал серьезной угрозой для США, пишет в Washington Times адмирал в отставке Билл Оуэнс в соавторстве с бывшим директором Счетной... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:00
2022-11-20T17:00
2022-11-20T20:42
сша
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Рост государственного долга стал серьезной угрозой для США, пишет в Washington Times адмирал в отставке Билл Оуэнс в соавторстве с бывшим директором Счетной палаты правительства Дэвидом Уокером и профессором Колорадского университета Барри Поульсоном."Самая значительная угроза нашей национальной безопасности — это растущее бремя государственного долга, проблема, которая в XXI веке увеличивается в геометрической прогрессии", — говорится в статье.Эксперты утверждают, что в последние два десятилетия расходы Вашингтона росли быстрее, чем ВВП, причем большая часть этих трат финансировалась за счет заимствований.С 2000 года доля госдолга США от ВВП выросла более чем в два раза — с 55 до 122 процентов, а к середине века, по прогнозам, она увеличится почти до 200 процентов, отмечается в публикации."Сегодня мы переживаем стагфляцию, конечно, не сравнимую с той, что была в семидесятых годах, но с долговым бременем, как во время Второй мировой войны", — отметили специалисты.По данным американского Министерства финансов, в октябре государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов. При этом держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов, а долги перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов.
https://ria.ru/20221117/amerika-1832042148.html
https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика, в мире
17:00 20.11.2022 (обновлено: 20:42 20.11.2022)
"Как в годы Второй мировой". Адмирал предупредил США о растущей угрозе
Американский адмирал Оуэнс назвал госдолг угрозой национальной безопасности США
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Рост государственного долга стал серьезной угрозой для США, пишет в Washington Times
адмирал в отставке Билл Оуэнс в соавторстве с бывшим директором Счетной палаты правительства Дэвидом Уокером и профессором Колорадского университета Барри Поульсоном.
"Самая значительная угроза нашей национальной безопасности — это растущее бремя государственного долга, проблема, которая в XXI веке увеличивается в геометрической прогрессии", — говорится в статье.
Эксперты утверждают, что в последние два десятилетия расходы Вашингтона
росли быстрее, чем ВВП, причем большая часть этих трат финансировалась за счет заимствований.
С 2000 года доля госдолга США от ВВП выросла более чем в два раза — с 55 до 122 процентов, а к середине века, по прогнозам, она увеличится почти до 200 процентов, отмечается в публикации.
"Сегодня мы переживаем стагфляцию, конечно, не сравнимую с той, что была в семидесятых годах, но с долговым бременем, как во время Второй мировой войны", — отметили специалисты.
По данным американского Министерства финансов, в октябре государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов. При этом держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов, а долги перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов.