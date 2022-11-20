https://ria.ru/20221120/ssha-1832910332.html

"Как в годы Второй мировой". Адмирал предупредил США о растущей угрозе

"Как в годы Второй мировой". Адмирал предупредил США о растущей угрозе - РИА Новости, 20.11.2022

"Как в годы Второй мировой". Адмирал предупредил США о растущей угрозе

Рост государственного долга стал серьезной угрозой для США, пишет в Washington Times адмирал в отставке Билл Оуэнс в соавторстве с бывшим директором Счетной... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:00

2022-11-20T17:00

2022-11-20T20:42

сша

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Рост государственного долга стал серьезной угрозой для США, пишет в Washington Times адмирал в отставке Билл Оуэнс в соавторстве с бывшим директором Счетной палаты правительства Дэвидом Уокером и профессором Колорадского университета Барри Поульсоном."Самая значительная угроза нашей национальной безопасности — это растущее бремя государственного долга, проблема, которая в XXI веке увеличивается в геометрической прогрессии", — говорится в статье.Эксперты утверждают, что в последние два десятилетия расходы Вашингтона росли быстрее, чем ВВП, причем большая часть этих трат финансировалась за счет заимствований.С 2000 года доля госдолга США от ВВП выросла более чем в два раза — с 55 до 122 процентов, а к середине века, по прогнозам, она увеличится почти до 200 процентов, отмечается в публикации."Сегодня мы переживаем стагфляцию, конечно, не сравнимую с той, что была в семидесятых годах, но с долговым бременем, как во время Второй мировой войны", — отметили специалисты.По данным американского Министерства финансов, в октябре государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов. При этом держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов, а долги перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов.

https://ria.ru/20221117/amerika-1832042148.html

https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, экономика, в мире