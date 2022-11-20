https://ria.ru/20221120/spetsoperatsiya-1832953318.html

Спецоперация, 20 ноября: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС

Спецоперация, 20 ноября: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.11.2022

Спецоперация, 20 ноября: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T21:28

2022-11-20T21:28

2022-11-20T21:28

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также по ЛЭП, питающей станцию, сообщило Минобороны России.По данным министерства, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, последствия повреждений в результате артобстрелов уточнят после обследования территории станции экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и "Росатома".Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС.По данным агентства, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон.Ход операцииМинобороны РФ также сообщило, что в Луганской Народной Республике и Харьковской области российскими войсками за сутки уничтожено около 50 боевиков Украины, в частности, на Купянском направлении по скоплениям украинских сил наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, на Красно-Лиманском направлении Минобороны сообщило о срыве попытки украинских военных провести атаки.Кроме того, ведомство отметило, что Киев потерял до 50 военнослужащих, пытавшихся контратаковать позиции российских военных на Южно-Донецком направлении, все попытки были сорваны.Российские военные, сообщило МО РФ, уничтожили четыре украинские артиллерийские системы М777 производства США, из которых обстреливалась Белгородская область. Они располагались в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области.Также авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Продолжение обстрелов украинскими войскамиСегодня также сообщалось об обстреле украинскими войсками села Нижний Ольшанец в Белгородской области. Мужчина и женщина получили осколочные ранения. Были повреждены 10 частных домов.Крым и видео с расстрелом российских военнопленныхГлава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае попытки украинских войск начать наступление на Крым им будет нанесен "окончательный сокрушительный удар".Украинские власти изучат видео с убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221120/zaes-1832871054.html

https://ria.ru/20221120/minoborony-1832890148.html

https://ria.ru/20221120/plennye-1832918238.html

https://ria.ru/20221120/raznitsa-1832936915.html

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