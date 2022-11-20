Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 20 ноября: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/spetsoperatsiya-1832953318.html
Спецоперация, 20 ноября: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС
Спецоперация, 20 ноября: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.11.2022
Спецоперация, 20 ноября: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T21:28
2022-11-20T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
владимир зеленский
андрей ермак
россия
украина
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827733216_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_dc3926823e1c54271a3a82d4b2d2e096.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также по ЛЭП, питающей станцию, сообщило Минобороны России.По данным министерства, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, последствия повреждений в результате артобстрелов уточнят после обследования территории станции экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и "Росатома".Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС.По данным агентства, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон.Ход операцииМинобороны РФ также сообщило, что в Луганской Народной Республике и Харьковской области российскими войсками за сутки уничтожено около 50 боевиков Украины, в частности, на Купянском направлении по скоплениям украинских сил наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, на Красно-Лиманском направлении Минобороны сообщило о срыве попытки украинских военных провести атаки.Кроме того, ведомство отметило, что Киев потерял до 50 военнослужащих, пытавшихся контратаковать позиции российских военных на Южно-Донецком направлении, все попытки были сорваны.Российские военные, сообщило МО РФ, уничтожили четыре украинские артиллерийские системы М777 производства США, из которых обстреливалась Белгородская область. Они располагались в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области.Также авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Продолжение обстрелов украинскими войскамиСегодня также сообщалось об обстреле украинскими войсками села Нижний Ольшанец в Белгородской области. Мужчина и женщина получили осколочные ранения. Были повреждены 10 частных домов.Крым и видео с расстрелом российских военнопленныхГлава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае попытки украинских войск начать наступление на Крым им будет нанесен "окончательный сокрушительный удар".Украинские власти изучат видео с убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221120/zaes-1832871054.html
https://ria.ru/20221120/minoborony-1832890148.html
https://ria.ru/20221120/plennye-1832918238.html
https://ria.ru/20221120/raznitsa-1832936915.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827733216_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_c209f83fc9296ee9dc25ef3b13eca11b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, владимир зеленский, андрей ермак, россия, украина, харьковская область, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Россия, Украина, Харьковская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
21:28 20.11.2022
 
Спецоперация, 20 ноября: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС

Спецоперация, 20 ноября: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также по ЛЭП, питающей станцию, сообщило Минобороны России.
По данным министерства, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, последствия повреждений в результате артобстрелов уточнят после обследования территории станции экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и "Росатома".
Разрушения на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 13:02Специальная военная операция на Украине
Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС.
По данным агентства, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон.

Ход операции

Минобороны РФ также сообщило, что в Луганской Народной Республике и Харьковской области российскими войсками за сутки уничтожено около 50 боевиков Украины, в частности, на Купянском направлении по скоплениям украинских сил наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, на Красно-Лиманском направлении Минобороны сообщило о срыве попытки украинских военных провести атаки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2022
Инфографика
Посмотреть
Кроме того, ведомство отметило, что Киев потерял до 50 военнослужащих, пытавшихся контратаковать позиции российских военных на Южно-Донецком направлении, все попытки были сорваны.
Российские военные, сообщило МО РФ, уничтожили четыре украинские артиллерийские системы М777 производства США, из которых обстреливалась Белгородская область. Они располагались в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области.
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 15:12Специальная военная операция на Украине
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации ВСУ
Также авиация РФ уничтожила на "Мотор-Сич" в Запорожье цех по сборке двигателей для самолетов воздушных сил Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Продолжение обстрелов украинскими войсками

Сегодня также сообщалось об обстреле украинскими войсками села Нижний Ольшанец в Белгородской области. Мужчина и женщина получили осколочные ранения. Были повреждены 10 частных домов.

Крым и видео с расстрелом российских военнопленных

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 17:42Специальная военная операция на Украине
Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае попытки украинских войск начать наступление на Крым им будет нанесен "окончательный сокрушительный удар".
Украинские власти изучат видео с убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 19:30
В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРоссияУкраинаХарьковская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала