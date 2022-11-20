https://ria.ru/20221120/siriya-1832823815.html

Турция нанесла удары по городу Кобани в Сирии, заявил представитель курдов

Турция нанесла удары по городу Кобани в Сирии, заявил представитель курдов - РИА Новости, 20.11.2022

Турция нанесла удары по городу Кобани в Сирии, заявил представитель курдов

Турция нанесла удары по городу Кобани, который находится под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF), заявил представитель SDF... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T01:54

2022-11-20T01:54

2022-11-20T02:20

в мире

турция

сирия

сирийские демократические силы

сулейман сойлу

стамбул

взрыв в центре стамбула

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Турция нанесла удары по городу Кобани, который находится под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF), заявил представитель SDF Фархад Шами вTwitter."Кобани... подвергается бомбардировкам турецкой оккупационной авиации", — написал Шами.Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщал о подозрениях, что указание совершить теракт в центре Стамбула на прошлой неделе поступило из этого приграничного города, а исполнитель прошел на турецкую территорию через населенный пункт Африн.В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

https://ria.ru/20221119/obstrel-1832816304.html

https://ria.ru/20221119/siriya-1832754741.html

турция

сирия

стамбул

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в мире, турция, сирия, сирийские демократические силы, сулейман сойлу, стамбул, взрыв в центре стамбула