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Турция нанесла удары по городу Кобани в Сирии, заявил представитель курдов - РИА Новости, 20.11.2022
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Турция нанесла удары по городу Кобани в Сирии, заявил представитель курдов
Турция нанесла удары по городу Кобани в Сирии, заявил представитель курдов - РИА Новости, 20.11.2022
Турция нанесла удары по городу Кобани в Сирии, заявил представитель курдов
Турция нанесла удары по городу Кобани, который находится под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF), заявил представитель SDF... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T01:54
2022-11-20T02:20
в мире
турция
сирия
сирийские демократические силы
сулейман сойлу
стамбул
взрыв в центре стамбула
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Турция нанесла удары по городу Кобани, который находится под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF), заявил представитель SDF Фархад Шами вTwitter."Кобани... подвергается бомбардировкам турецкой оккупационной авиации", — написал Шами.Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщал о подозрениях, что указание совершить теракт в центре Стамбула на прошлой неделе поступило из этого приграничного города, а исполнитель прошел на турецкую территорию через населенный пункт Африн.В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
https://ria.ru/20221119/obstrel-1832816304.html
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в мире, турция, сирия, сирийские демократические силы, сулейман сойлу, стамбул, взрыв в центре стамбула
В мире, Турция, Сирия, Сирийские демократические силы, Сулейман Сойлу, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула
01:54 20.11.2022 (обновлено: 02:20 20.11.2022)
 
Турция нанесла удары по городу Кобани в Сирии, заявил представитель курдов

Представитель SDF Шами: Турция нанесла удары по городу Кобани в Сирии

© AP Photo / Syrian Democratic ForcesЧлен Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Турция нанесла удары по городу Кобани, который находится под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF), заявил представитель SDF Фархад Шами вTwitter.
"Кобани... подвергается бомбардировкам турецкой оккупационной авиации", — написал Шами.
Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщал о подозрениях, что указание совершить теракт в центре Стамбула на прошлой неделе поступило из этого приграничного города, а исполнитель прошел на турецкую территорию через населенный пункт Африн.
В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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В миреТурцияСирияСирийские демократические силыСулейман СойлуСтамбулВзрыв в центре Стамбула
 
 
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