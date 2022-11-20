https://ria.ru/20221120/shampanskoe-1832817123.html

Названы продукты, которые стоит закупить до Нового года

Названы продукты, которые стоит закупить до Нового года - РИА Новости, 20.11.2022

Названы продукты, которые стоит закупить до Нового года

В основном, цены на продукты в следующем году должны расти равномерно на уровне инфляции, однако возможны исключения, рассказала в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T01:15

2022-11-20T01:15

2022-11-20T01:15

общество

россия

цены

новый год

валентина милашевская

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В основном, цены на продукты в следующем году должны расти равномерно на уровне инфляции, однако возможны исключения, рассказала в интервью агентству "Прайм" специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская.В первую очередь, ожидается серьезный рост цены на шампанское — в среднем на 41,4 процента в магазинах, заявила собеседница агентства. Также перед Новым годом обычно сильно дорожают праздничные деликатесы — икра, консервы, поэтому ими есть смысл запастись заранее, отметила эксперт.Кроме того, в новом году ожидается рост цен на топливо и транспорт (на пять-десять процентов), а также на сигареты и вейпы, поскольку акциз на их продажу в 2023 году вырастет на четыре процента, добавила Милашевская.

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общество, россия, цены, новый год, валентина милашевская