В Россотрудничестве высказались о возможных последствиях энергокризиса
В Россотрудничестве высказались о возможных последствиях энергокризиса для Русского дома
Глава Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что на фоне энергокризиса и опасений о локальных перебоях в электроснабжении зимой в Германии, не придется везти в Берлин генератор для отопления Русского дома, как это было в случаях с Кабулом и Дамаском.
"Если будут вырубать электричество в разных экстремальных странах, где тяжело работать, к примеру, в Кабуле или Дамаске, у нас везде стоят генераторы. Мы вряд ли все-таки будем тащить генераторы в Берлин. Надеюсь, до такой дикости у них там не дойдет", - сказал он в комментарии РИА Новости.
Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чай, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы. Как заявлял РИА Новости ранее Примаков, к Русским домам в Европе, где обустроены пункта обогрева для местных жителей, не подведена эксклюзивная газовая труба, но Россотрудничество может позволить себе оплачивать отопление и электроэнергию.
Власти немецкого Варендорфа ранее рассказали жителям как лучше подготовиться к отключению электроэнергии - наполнить резервную канистру бензином, распечатать нужную информацию из интернета, снять наличные и позаботиться об аквариумных рыбках. Согласно данным последних опросов, более 40% жителей Германии не исключают, что зимой в стране могут случаться кратковременные отключения электричества.
ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.