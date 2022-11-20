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В Россотрудничестве высказались о возможных последствиях энергокризиса - РИА Новости, 20.11.2022
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В Россотрудничестве высказались о возможных последствиях энергокризиса
В Россотрудничестве высказались о возможных последствиях энергокризиса - РИА Новости, 20.11.2022
В Россотрудничестве высказались о возможных последствиях энергокризиса
Глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что на фоне энергокризиса и опасений о локальных перебоях в электроснабжении зимой в Германии, не... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T08:36
2022-11-20T08:36
евгений примаков
владимир путин
александр новак
россия
европа
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что на фоне энергокризиса и опасений о локальных перебоях в электроснабжении зимой в Германии, не придется везти в Берлин генератор для отопления Русского дома, как это было в случаях с Кабулом и Дамаском."Если будут вырубать электричество в разных экстремальных странах, где тяжело работать, к примеру, в Кабуле или Дамаске, у нас везде стоят генераторы. Мы вряд ли все-таки будем тащить генераторы в Берлин. Надеюсь, до такой дикости у них там не дойдет", - сказал он в комментарии РИА Новости.Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чай, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы. Как заявлял РИА Новости ранее Примаков, к Русским домам в Европе, где обустроены пункта обогрева для местных жителей, не подведена эксклюзивная газовая труба, но Россотрудничество может позволить себе оплачивать отопление и электроэнергию.Власти немецкого Варендорфа ранее рассказали жителям как лучше подготовиться к отключению электроэнергии - наполнить резервную канистру бензином, распечатать нужную информацию из интернета, снять наличные и позаботиться об аквариумных рыбках. Согласно данным последних опросов, более 40% жителей Германии не исключают, что зимой в стране могут случаться кратковременные отключения электричества.ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221119/primakov-1832689056.html
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евгений примаков, владимир путин, александр новак, россия, европа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евросоюз, в мире, германия
Евгений Примаков, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Европа, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евросоюз, В мире, Германия
08:36 20.11.2022
 
В Россотрудничестве высказались о возможных последствиях энергокризиса

В Россотрудничестве высказались о возможных последствиях энергокризиса для Русского дома

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГлава Россотрудничества Евгений Примаков
Глава Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что на фоне энергокризиса и опасений о локальных перебоях в электроснабжении зимой в Германии, не придется везти в Берлин генератор для отопления Русского дома, как это было в случаях с Кабулом и Дамаском.
"Если будут вырубать электричество в разных экстремальных странах, где тяжело работать, к примеру, в Кабуле или Дамаске, у нас везде стоят генераторы. Мы вряд ли все-таки будем тащить генераторы в Берлин. Надеюсь, до такой дикости у них там не дойдет", - сказал он в комментарии РИА Новости.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 07:45
Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, заявил Примаков
Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чай, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы. Как заявлял РИА Новости ранее Примаков, к Русским домам в Европе, где обустроены пункта обогрева для местных жителей, не подведена эксклюзивная газовая труба, но Россотрудничество может позволить себе оплачивать отопление и электроэнергию.
Власти немецкого Варендорфа ранее рассказали жителям как лучше подготовиться к отключению электроэнергии - наполнить резервную канистру бензином, распечатать нужную информацию из интернета, снять наличные и позаботиться об аквариумных рыбках. Согласно данным последних опросов, более 40% жителей Германии не исключают, что зимой в стране могут случаться кратковременные отключения электричества.
ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Русский дом в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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Евгений ПримаковВладимир ПутинАлександр НовакРоссияЕвропаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ЕвросоюзВ миреГермания
 
 
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