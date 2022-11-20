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Минобороны Франции заявило о поиске путей решения конфликта на Украине
Минобороны Франции заявило о поиске путей решения конфликта на Украине - РИА Новости, 20.11.2022
Минобороны Франции заявило о поиске путей решения конфликта на Украине
Франция совместно с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T18:01
2022-11-20T18:01
2022-11-20T18:01
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Франция совместно с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche."Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического решения", - добавил он.Лекорню добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон "часами дискутировал" со всеми сторонами конфликта, и что Франция продолжит это делать, однако только Украине предстоит решить, какие условия и сроки переговоров для нее приемлемы.В среду председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что вероятность военной победы Украины в плане возвращения территорий, включая Крым, "невелика".Ранее в ноябре газета Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.Позже представитель Белого дома Джон Кирби отверг это сообщение, отметив, что никто из США не толкает Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а решение о готовности к ним примет Киев.
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в мире, себастьян лекорню, эммануэль макрон, марк милли, франция, украина, сша, минобороны франции, вооруженные силы сша
В мире, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Марк Милли, Франция, Украина, США, Минобороны Франции, Вооруженные силы США
Минобороны Франции заявило о поиске путей решения конфликта на Украине
Министр обороны Лекорню: Франция и союзники обдумают пути решения конфликта на Украине
ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости.
Франция совместно с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью
газете Journal du Dimanche.
"Совместно с нашими союзниками мы обдумываем возможные политические выходы, чтобы положить конец конфликту на Украине", - сказал Лекорню, отвечая на вопрос, как он относится к заявлениям США о невозможности Украины добиться возвращения ряда территорий военным путем.
"Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического решения", - добавил он.
Лекорню добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон "часами дискутировал" со всеми сторонами конфликта, и что Франция продолжит это делать, однако только Украине предстоит решить, какие условия и сроки переговоров для нее приемлемы.
В среду председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что вероятность военной победы Украины в плане возвращения территорий, включая Крым, "невелика".
Ранее в ноябре газета Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.
Позже представитель Белого дома Джон Кирби отверг это сообщение, отметив, что никто из США не толкает Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а решение о готовности к ним примет Киев.