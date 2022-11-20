https://ria.ru/20221120/reshenie-1832921200.html

Минобороны Франции заявило о поиске путей решения конфликта на Украине

Минобороны Франции заявило о поиске путей решения конфликта на Украине - РИА Новости, 20.11.2022

Минобороны Франции заявило о поиске путей решения конфликта на Украине

Франция совместно с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T18:01

2022-11-20T18:01

2022-11-20T18:01

в мире

себастьян лекорню

эммануэль макрон

марк милли

франция

украина

сша

минобороны франции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg

ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Франция совместно с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche."Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического решения", - добавил он.Лекорню добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон "часами дискутировал" со всеми сторонами конфликта, и что Франция продолжит это делать, однако только Украине предстоит решить, какие условия и сроки переговоров для нее приемлемы.В среду председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что вероятность военной победы Украины в плане возвращения территорий, включая Крым, "невелика".Ранее в ноябре газета Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.Позже представитель Белого дома Джон Кирби отверг это сообщение, отметив, что никто из США не толкает Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а решение о готовности к ним примет Киев.

https://ria.ru/20221119/konflikt-1832761376.html

франция

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, себастьян лекорню, эммануэль макрон, марк милли, франция, украина, сша, минобороны франции, вооруженные силы сша