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Британский принц Эндрю тайно посетил Бахрейн, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2022
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Британский принц Эндрю тайно посетил Бахрейн, сообщили СМИ
Британский принц Эндрю тайно посетил Бахрейн, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2022
Британский принц Эндрю тайно посетил Бахрейн, сообщили СМИ
Обвинявшийся в изнасиловании и лишенный ряда титулов британский принц Эндрю тайно посетил Бахрейн на фоне утверждений, что он якобы стремится играть роль... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:41
2022-11-20T20:41
в мире
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бахрейн
великобритания
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обвинявшийся в изнасиловании и лишенный ряда титулов британский принц Эндрю тайно посетил Бахрейн на фоне утверждений, что он якобы стремится играть роль неофициального торгового посредника между Западом и богатыми нефтью странами Персидского залива в условиях энергетического кризиса в Европе, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.Как сообщается, причина поездки не была отражена в придворном циркуляре - списке мероприятий, которые посещают члены королевской семьи, поскольку 62-летний герцог Йоркский больше не является ее действующим членом, однако, как отмечает издание, недавно стало известно, что принц Эндрю рассматривает возможность возвращения в общественную жизнь через торговую деятельность.Как пишет Sun со ссылкой на источники, принц Эндрю "прикидывает свои шансы" на еще один срок на посту специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям (он занимал этот пост с 2001 по 2011 год) и считает, что он мог бы попытаться убедить Саудовскую Аравию увеличить производство нефти.По словам других источников, отмечает издание, герцог Йоркский, мог быть в Бахрейне на отдыхе в качестве почетного гостя, "финансируемого частными лицами". Также есть предположения, что принц Эндрю рассматривает Ближний Восток как безопасное убежище, где он мог бы обосноваться, поскольку его репутация в Великобритании подорвана.Как сообщает Sun, принц Эндрю отправился в Бахрейн на частном самолете швейцарского бизнесмена Томаса Флора. Он, предположительно, остановился в отеле Four Seasons в столице страны Манаме, где королевский люкс стоит 8,6 тысячи фунтов стерлингов (около 10 тысяч долларов) за ночь, а кофе подается в чашках из 24-каратного золота.Как пишет издание, представители принца Эндрю и Карла III отказались комментировать эту ситуацию.Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство прекращено. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей и не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество".
https://ria.ru/20221120/natsionalisty-1832894574.html
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в мире, карл iii, бахрейн, великобритания, персидский залив
В мире, Карл III, Бахрейн, Великобритания, Персидский залив
20:41 20.11.2022
 
Британский принц Эндрю тайно посетил Бахрейн, сообщили СМИ

The Sun: принц Эндрю тайно посетил Бахрейн с целью стать торговым представителем Запада

© AP Photo / Sakchai LalitПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Sakchai Lalit
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обвинявшийся в изнасиловании и лишенный ряда титулов британский принц Эндрю тайно посетил Бахрейн на фоне утверждений, что он якобы стремится играть роль неофициального торгового посредника между Западом и богатыми нефтью странами Персидского залива в условиях энергетического кризиса в Европе, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
Как сообщается, причина поездки не была отражена в придворном циркуляре - списке мероприятий, которые посещают члены королевской семьи, поскольку 62-летний герцог Йоркский больше не является ее действующим членом, однако, как отмечает издание, недавно стало известно, что принц Эндрю рассматривает возможность возвращения в общественную жизнь через торговую деятельность.
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Как пишет Sun со ссылкой на источники, принц Эндрю "прикидывает свои шансы" на еще один срок на посту специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям (он занимал этот пост с 2001 по 2011 год) и считает, что он мог бы попытаться убедить Саудовскую Аравию увеличить производство нефти.
По словам других источников, отмечает издание, герцог Йоркский, мог быть в Бахрейне на отдыхе в качестве почетного гостя, "финансируемого частными лицами". Также есть предположения, что принц Эндрю рассматривает Ближний Восток как безопасное убежище, где он мог бы обосноваться, поскольку его репутация в Великобритании подорвана.
Как сообщает Sun, принц Эндрю отправился в Бахрейн на частном самолете швейцарского бизнесмена Томаса Флора. Он, предположительно, остановился в отеле Four Seasons в столице страны Манаме, где королевский люкс стоит 8,6 тысячи фунтов стерлингов (около 10 тысяч долларов) за ночь, а кофе подается в чашках из 24-каратного золота.
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Как пишет издание, представители принца Эндрю и Карла III отказались комментировать эту ситуацию.
Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство прекращено. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. В январе на фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей и не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество".
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