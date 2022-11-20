https://ria.ru/20221120/prestupleniya-1832897638.html

Преступления Киева в Донбассе отразят в российской школьной программе

Преступления Киева в Донбассе отразят в российской школьной программе - РИА Новости, 20.11.2022

Преступления Киева в Донбассе отразят в российской школьной программе

Преступления киевского режима в Донбассе отразят в российских учебниках истории и развитии проекта "Без срока давности", сообщил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:47

2022-11-20T15:47

2022-11-20T15:47

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

киев

сергей кравцов

владимир путин

общество

образование - общество

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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 20 ноя - РИА Новости. Преступления киевского режима в Донбассе отразят в российских учебниках истории и развитии проекта "Без срока давности", сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Я абсолютно поддерживаю, что преступления киевского режима, которые происходили и происходят в Донецкой и Луганской народных республиках, обязательно должны получить соответствующую оценку... Всё это обязательно должно найти отражение... в развитии проекта "Без срока давности" и в учебниках истории", - сказал Кравцов журналистам после заседания экспертной площадки "Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России"."Без срока давности" - проект, который нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов во время Великой отечественной войны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221120/kravtsov-1832892614.html

россия

донбасс

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, киев, сергей кравцов, владимир путин, общество, образование - общество