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На месте возгорания в Москве работает пожарно-испытательная лаборатория
На месте возгорания в Москве работает пожарно-испытательная лаборатория - РИА Новости, 20.11.2022
На месте возгорания в Москве работает пожарно-испытательная лаборатория
Пожарно-испытательная лаборатория приступила к работе на месте пожара на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T23:48
2022-11-20T23:48
2022-11-20T23:57
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пожарно-испытательная лаборатория приступила к работе на месте пожара на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."К работе на месте пожара приступила пожарно-испытательная лаборатория. Ее задача - установление причин пожара", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, обычно это занимает не один день.Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов".Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. Жертвами пожара стали пять человек, сообщали РИА Новости в экстренных службах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-20T23:48
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
23:48 20.11.2022 (обновлено: 23:57 20.11.2022)
На месте возгорания в Москве работает пожарно-испытательная лаборатория
Пожарно-испытательная лаборатория приступила к работе на месте возгорания в центре Москвы