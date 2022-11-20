https://ria.ru/20221120/pozhar-1832964352.html
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли пять человек
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли пять человек - РИА Новости, 20.11.2022
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли пять человек
Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T23:14
2022-11-20T23:14
2022-11-20T23:56
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Подтверждена гибель пяти человек", — рассказал собеседник агентства.Спасатели уточнили, что возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 —ликвидировали открытое горение.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.
https://ria.ru/20221120/normativy-1832963991.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-20T23:14
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Пожар на площади трех вокзалов в Москве
23:14 20.11.2022 (обновлено: 23:56 20.11.2022)
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли пять человек
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли пять человек