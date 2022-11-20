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При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли пять человек

При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли пять человек - РИА Новости, 20.11.2022

При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли пять человек

Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T23:14

2022-11-20T23:14

2022-11-20T23:56

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Подтверждена гибель пяти человек", — рассказал собеседник агентства.Спасатели уточнили, что возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 —ликвидировали открытое горение.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.

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москва

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-20T23:14 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, пожар на площади трех вокзалов в москве