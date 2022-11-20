https://ria.ru/20221120/pozhar-1832964210.html
Число погибших при пожаре в Москве возросло до четырех
Число погибших при пожаре в Москве возросло до четырех - РИА Новости, 20.11.2022
Число погибших при пожаре в Москве возросло до четырех
Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T23:13
2022-11-20T23:13
2022-11-20T23:23
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧСКрупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов".Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.
https://ria.ru/20220629/pozhar-1798976801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
23:13 20.11.2022 (обновлено: 23:23 20.11.2022)
Число погибших при пожаре в Москве возросло до четырех
МЧС: число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве возросло до четырех