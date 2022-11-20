https://ria.ru/20221120/pozhar-1832964210.html

Число погибших при пожаре в Москве возросло до четырех

Число погибших при пожаре в Москве возросло до четырех - РИА Новости, 20.11.2022

Число погибших при пожаре в Москве возросло до четырех

Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T23:13

2022-11-20T23:13

2022-11-20T23:23

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧСКрупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов".Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.

https://ria.ru/20220629/pozhar-1798976801.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве