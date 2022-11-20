https://ria.ru/20221120/pozhar-1832961457.html
Два пожарных поезда тушат возгорание на Комсомольской площади в Москве
Два пожарных поезда тушат возгорание на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 20.11.2022
Два пожарных поезда тушат возгорание на Комсомольской площади в Москве
Пять автолестниц и два пожарных поезда тушат пожар на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:45
2022-11-20T22:45
2022-11-20T22:50
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832921595_135:0:1170:582_1920x0_80_0_0_724068c09d7c8425d3eb11ec947590df.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пять автолестниц и два пожарных поезда тушат пожар на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ."По информации на 21.52, на месте происшествия создано три боевых участка, проложено семь магистральных линий, работает 18 стволов, пять автолестниц, задействовано два пожарных поезда", - говорится в сообщении.Крупный пожар вспыхнул в здании на Комсомольской площади в Москве в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Как в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, при пожаре погибли два человека. В спасательном ведомстве подтвердили данную информацию, добавив, что их тела нашли в ходе разбора завалов.Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832921595_307:0:1170:647_1920x0_80_0_0_1ab38048845b8a91e6b73ec50da7b7be.jpg
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-20T22:45
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, видео
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
22:45 20.11.2022 (обновлено: 22:50 20.11.2022)
Два пожарных поезда тушат возгорание на Комсомольской площади в Москве
Пять автолестниц и два пожарных поезда тушат возгорание на Комсомольской площади в Москве