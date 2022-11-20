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Два пожарных поезда тушат возгорание на Комсомольской площади в Москве

Два пожарных поезда тушат возгорание на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 20.11.2022

Два пожарных поезда тушат возгорание на Комсомольской площади в Москве

Пять автолестниц и два пожарных поезда тушат пожар на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:45

2022-11-20T22:45

2022-11-20T22:50

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пять автолестниц и два пожарных поезда тушат пожар на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ."По информации на 21.52, на месте происшествия создано три боевых участка, проложено семь магистральных линий, работает 18 стволов, пять автолестниц, задействовано два пожарных поезда", - говорится в сообщении.Крупный пожар вспыхнул в здании на Комсомольской площади в Москве в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Как в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, при пожаре погибли два человека. В спасательном ведомстве подтвердили данную информацию, добавив, что их тела нашли в ходе разбора завалов.Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-20T22:45 true PT0M34S

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