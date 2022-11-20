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В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар

В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар - РИА Новости, 20.11.2022

В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар

Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы ликвидировать пожар в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:40

2022-11-20T22:40

2022-11-20T22:40

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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы ликвидировать пожар в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Тавушского областного центра кризисного управления в 14.03 мск, горело 10 гектаров травы.Парк площадью свыше 24 тысяч гектаров был создан в 2002 году. В парке растут свыше 100 видов деревьев, водятся десятки видов животных и птиц, находится несколько средневековых монастырей, в том числе действующие Агарцин и Гошаванк.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, армения