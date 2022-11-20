Рейтинг@Mail.ru
В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/pozhar-1832960953.html
В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар
В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар - РИА Новости, 20.11.2022
В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар
Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы ликвидировать пожар в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:40
2022-11-20T22:40
в мире
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809622289_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_3bf34cbdfa44bb14ff10b9c1840aae7b.jpg
ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы ликвидировать пожар в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Тавушского областного центра кризисного управления в 14.03 мск, горело 10 гектаров травы.Парк площадью свыше 24 тысяч гектаров был создан в 2002 году. В парке растут свыше 100 видов деревьев, водятся десятки видов животных и птиц, находится несколько средневековых монастырей, в том числе действующие Агарцин и Гошаванк.
https://ria.ru/20221119/stolknovenie-1832679039.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809622289_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_d446a95632263db8218a4489f007ae73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения
В мире, Армения
22:40 20.11.2022
 
В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар

МЧС Армении: в Дилижанском нацпарке на севере республики ликвидировали пожар

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в медиабанк
Тушение пожара . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы ликвидировать пожар в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Тавушского областного центра кризисного управления в 14.03 мск, горело 10 гектаров травы.
"Пожар был локализован в 18.05 (17.05 мск), потушен в 21.50 (20.50 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Парк площадью свыше 24 тысяч гектаров был создан в 2002 году. В парке растут свыше 100 видов деревьев, водятся десятки видов животных и птиц, находится несколько средневековых монастырей, в том числе действующие Агарцин и Гошаванк.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 02:36
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека
 
В миреАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала