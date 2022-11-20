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В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар
В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар - РИА Новости, 20.11.2022
В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар
Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы ликвидировать пожар в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:40
2022-11-20T22:40
2022-11-20T22:40
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы ликвидировать пожар в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Тавушского областного центра кризисного управления в 14.03 мск, горело 10 гектаров травы.Парк площадью свыше 24 тысяч гектаров был создан в 2002 году. В парке растут свыше 100 видов деревьев, водятся десятки видов животных и птиц, находится несколько средневековых монастырей, в том числе действующие Агарцин и Гошаванк.
https://ria.ru/20221119/stolknovenie-1832679039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения
В Дилижанском нацпарке на севере Армении ликвидировали пожар
МЧС Армении: в Дилижанском нацпарке на севере республики ликвидировали пожар
ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы ликвидировать пожар в Дилижанском национальном парке в Тавушской области на севере Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Тавушского областного центра кризисного управления в 14.03 мск, горело 10 гектаров травы.
"Пожар был локализован в 18.05 (17.05 мск), потушен в 21.50 (20.50 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Парк площадью свыше 24 тысяч гектаров был создан в 2002 году. В парке растут свыше 100 видов деревьев, водятся десятки видов животных и птиц, находится несколько средневековых монастырей, в том числе действующие Агарцин и Гошаванк.