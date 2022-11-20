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Открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве ликвидировано

Открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве ликвидировано - РИА Новости, 20.11.2022

Открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 20.11.2022

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2022-11-20T22:44

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."В 22.03 открытое горение ликвидировано", – сказал собеседник агентства.Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, при пожаре погибли два человека. В спасательном ведомстве подтвердили данную информацию, добавив, что их тела нашли в ходе разбора завалов. В столичном главке МЧС также сообщили, что к тушению пожара привлекали более 120 человек и 42 единицы техники.

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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-20T22:21 true PT0M34S

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