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Открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве ликвидировано
Открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве ликвидировано - РИА Новости, 20.11.2022
Открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве ликвидировано
Спасатели ликвидировали открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:21
2022-11-20T22:21
2022-11-20T22:44
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."В 22.03 открытое горение ликвидировано", – сказал собеседник агентства.Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, при пожаре погибли два человека. В спасательном ведомстве подтвердили данную информацию, добавив, что их тела нашли в ходе разбора завалов. В столичном главке МЧС также сообщили, что к тушению пожара привлекали более 120 человек и 42 единицы техники.
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, видео
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
22:21 20.11.2022 (обновлено: 22:44 20.11.2022)
Открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве ликвидировано
МЧС: Спасатели ликвидировали открытое горение в здании на Комсомольской площади в Москве